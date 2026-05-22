ヒョンデの高性能車「N」、TCRクラス6連覇…ニュルブルクリンク24時間レース

ヒョンデの高性能ブランド「Hyundai N（ヒョンデ エヌ）」は、2026年のニュルブルクリンク24時間耐久レースで、TCRクラス6年連続の優勝を果たした。

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ヒョンデは11年連続で同レースに参戦した。今回はTCRクラスに『エラントラ N TCR』を1台投入し、SP4Tクラスには『エラントラ N1 RP）』2台エントリーした。

ヒョンデN マネジメントグループ担当、パク・ジュン副社長は、TCRクラスでの6連覇について「チームの努力とHyundai Nテクノロジーの卓越性」を示す成果だと述べた。また、次世代パワートレインを搭載したエラントラ N1 RPが24時間を完走できた点を重視し、2026年よりヒョンデ Nのすべての内燃機関（ICE）モデルに搭載される2.0Tエンジンと同じ方向性の正しさを裏付けるものだとした。

ドライバーは、エラントラ N TCRがミケル・アスコナ、マルク・バッセン、マヌエル・ラウク、ニコ・バスティアン。エラントラ N1 RPはSP4Tで2台体制となり、#2がアスコナ、ラウク、マルク・ヴァレンヴァイン、キム・ヨンチャン、#3がヴァレンヴァイン、キム・ギュミン、シン・ウジン、CJ・セプルベダとなった。

エラントラ N TCRはTCRクラス制覇に加え、総合69位という好成績も挙げた。SP4Tのエラントラ N1 RPは、全長25.378kmのノルドシュライフェを含む過酷な条件を耐え、2台とも24時間を完走した。新開発の試作エンジンは、現行の排出ガス基準をクリアしつつ、サーキットでの出力とレスポンスを高めることを狙ったという。

ヒョンデにとってニュルブルクリンクは、技術開発の中核を担う重要なプロセスと位置づけられている。市販車ベースのレーシングカーを限界まで追い込み、その成果を市販車へフィードバックする狙いがあるとしている。