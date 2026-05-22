ヒョンデの社員用IDカードケース、2026年レッド・ドット・デザイン賞を受賞

ヒョンデの社員用IDカードケースが、2026年レッド・ドット・デザイン賞のプロダクトデザイン部門で受賞した。

レッド・ドット・デザイン賞は世界三大デザイン賞の一つで、プロダクトデザイン、ブランド＆コミュニケーションデザイン、デザインコンセプトの3部門で優れたデザインを評価する。

ヒョンデは今回の受賞について、先進的なモビリティ・ソリューションに加え、従業員の日常の体験まで含めたユーザー中心のデザインと技術革新が評価されたと説明した。

新しい社員用IDカードケースは、MagSafe（マグネット式アタッチメントシステム）とモジュール式のリールホルダーを採用する。ネックストラップは簡単に取り外せ、IDケースをMagSafe対応スマートフォンの背面に貼り付けたり、他のアクセサリーと組み合わせたりできる。

カラーはホワイトとクリアブルーの2色展開。スリムで耐久性を高め、装着時の違和感を軽減するという。交換可能なモジュール構造により、破損防止や不要な部品交換の最小化も狙う。

このIDカードケースは、レッド・ドット・デザイン賞に加え、iFデザイン賞でも評価された。購入はHyundai Collection（ヒョンデの公式マーチャンダイズストア）で行う。