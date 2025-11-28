ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

スカイラインやグロリアが集結…第1回プリンス自動車オーナーズミーティング

第1回プリンス自動車オーナーズミーティング
  • 第1回プリンス自動車オーナーズミーティング
  • 第1回プリンス自動車オーナーズミーティング
  • 第1回プリンス自動車オーナーズミーティング
  • 第1回プリンス自動車オーナーズミーティング
  • 第1回プリンス自動車オーナーズミーティング
  • 第1回プリンス自動車オーナーズミーティング
  • 第1回プリンス自動車オーナーズミーティング
  • 第1回プリンス自動車オーナーズミーティング

11月16日、茨城県神栖市の池沢早人師サーキットの狼ミュージアムで「プリンス自動車オーナーズミーティング」が開催され、『スカイライン』や『グロリア』など22台が集まった。

【画像全50枚】

これまで各地の旧車イベント内でプリンス系のプチミーティングを行うことはあったが、この日は「プリンスガレージかとり」（千葉県香取市、香取孝代表）や「バラクーダ」（千葉県成田市、飯田浩士代表）などが音頭を取り、プリンス車オンリーという形で初めての開催となった。

サーキットの狼ミュージアムは、漫画家・小説家の池沢早人師（さとし）氏の漫画家40周年を記念して開館した博物館。氏の代表作である『サーキットの狼』を中心に、コミックに登場した様々なスーパーカーなどを展示しており、駐車場では様々なクルマのミーティングも行われている。

参加車の対象は、車検証上の車名が「プリンス」となっている車両。乗用車（派生型の商用車も含む）はスカイラインならS5系まで、グロリアならA30系（タテグロ）まで。また、『ホーマー』／『ホーミー』はT20系まで、『クリッパー』／『ライトコーチ』はT40系まで、『マイラー』は全世代（初代と2代目）というもの。

こうして集まったのは22台。広く告知しなかったものの、各地から有志が集結した。中でも2代目S54系の「2000GT」が10台並び、その人気ぶりが伺えた。

1500ccの50系は2台だった。1966年式の「1500DX」は元々コラム3速だったものを4MTに換装。「1.5のG1型エンジンは2.0のG7型に負けず劣らず良く回るし、全然速くなりました」とオーナー。「プリンスはラインオフからパネルのチリが1台も合っていないから直しても合わないけど、正しい部品で正しく乗るしない」と笑うが、かなり満足そうであった。

グロリアは2代目のいわゆる“ハチマキ”に、3代目の“タテグロ”を合わせて6台。上級な車格らしくピカピカの個体が目立つ中で、各部にサビが浮き立った経年のヒストリーが伺えるハチマキもあった。

商用車はいずれも2代目のボンネットトラックマイラーと小型トラックのクリッパーの2台。クリッパーは1968年式で、現オーナーは2010年から乗り始め仕事でも使用してきたという。5MTに換装してフルトラにするなど、「乗ってクセがなく普通に走ります。ハンドルも軽いし、イージードライブができるんです」と話していた。

プリンスガレージかとり所有の、新車時からのナンバーをそのまま付けている『スカイラインスポーツ』やスカイラインS54グランプリ仕様なども展示され、ミュージアムの訪問客も歴史的な名車が偶然見れて驚いていた。

今回、広報の役目を担当したバラクーダの飯田代表は「あまり周知をしませんでしたが思いのほか集まっていただき、いろんなクルマが見られました。2回目に向けて弾みになりました。全国のプリンスオーナーの皆さん、次回は待ってます！」と来年を見据えていた。

《嶽宮 三郎》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒストリックカー、クラシックカー

日産 スカイライン

日産 セドリック、グロリア

詳細画像

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES