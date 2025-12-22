人気のカワサキ『Z900RS』にスペシャル仕様の「SE」登場！ 価格は183万7000円

カワサキモータースジャパンは2026年2月14日に、人気のネオクラシックスポーツ『Z900RS』のスペシャルエディション『Z900RS SE』を発売すると発表した。価格は183万7000円（税込）。

【詳細画像】カワサキ Z900RS SEとアクセサリー

Z900RS SEには、ブレンボ製ブレーキパッケージとオーリンズ製リヤサスペンションを採用し、より精密なコントロール性としなやかな乗り味を実現。スポーティかつ上質な走りを求めるライダーに向けた一台だ。

フロントにはブレンボ製300mmディスクと M4.32ラジアルマウントキャリパーを装備。小径のニッシン製ラジアルポンプ式マスターシリンダーとステンレスメッシュホースにより、リニアで正確なブレーキ操作が可能。

カワサキ Z900RS SE

リヤにはオーリンズ製S46ショックを搭載し、大型ピストンとガスチャンバーによる優れたグリップ感と快適な乗り心地を提供。リモートプリロードアジャスターも備え、タンデムや荷物の積載に応じた調整が容易となっている。

外観では、オーリンズロゴを刻印したプレートやフロントフォークはゴールドカラーのアウターチューブを採用。専用サイドカバーエンブレム（RS部分は赤仕上げ）など、SEモデルならではの特別感を演出している。

また、往年の名車『Z1』を象徴するファイヤーボールカラーは 2018年モデルのグラフィックを踏襲しつつ、彩度と明度を高めたオレンジとメタリックブラックにより、SEモデルとしての存在感を際立たせた。

カワサキ Z900RS SE

USB Type-C 電源ソケットやミツバサンコーワ製GPS対応前後2カメラドライブレコーダーを搭載し、日常使いから ツーリングまで快適性と安心感を提供する。

ベースとなっている2026年モデルのZ900RSは、レトロスポーツというコンセプトをさらに発展させたライディングフィールを実現。IMU（ボッシュ製慣性計測装置）、シフトアップ/ダウン対応の KQS（クイックシフター）など新たなライダーサポート技術を搭載し、さらに洗練された乗り心地と利便性を実現している。

パワーと扱いやすさを両立した948ccの水冷4ストローク並列4気筒エンジンは、最高出力116ps/9300rpm、最大トルク98Nm/7700rpmを発揮。ETV（電子制御スロットルバルブ）を搭載し、従来モデルのダイレクト感のある駆動フィールを受け継ぎつつ、低～中回転域の操作性向上し、高回転域では力強くスポーティな特性を発揮。さらに高揚感ある排気音を実現したサウンドチューニングも人気の理由となっている。

全長2100mm×全幅815mm×全高1135mm、シート高は820mm。