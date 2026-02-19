ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

カワサキプラザ倉敷がリニューアル、ウッディで明るい空間に

カワサキモータースジャパンは2月13日、岡山県倉敷市のカワサキプラザ倉敷をリニューアルオープンした。

同店では、モーターサイクルをじっくり見られるのはもちろん、プラザオリジナル用品も多数用意。安心で安全なモーターサイクルライフをサポートする充実したアフターサービスを提供する。プラザオリジナルブレンドコーヒーも用意し、来店客を迎える。

店内は木目調のフロアと白い天井が織りなす明るい空間で、モーターサイクルとプラザアパレルをゆったりと楽しむことができる。新たなオーナーを待つモーターサイクルたちが、ケージの中で静かに眠りについているイメージを光の枠で創出した「CAGE」は、カワサキプラザならではのアイコニックポイントだ。

プラザアパレルやグッズは店内のアイランドスペースに展示され、実際に手に取って確かめやすいレイアウトとなっている。ライダーやこれからライダーになる人々が気軽に集えるコミュニティスペースも用意した。

また、「これまで」と「これから」のカワサキのシーンが彩られたグラフィックを楽しめる「ヘリテージウォール」も設置している。

全国94店舗のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取り扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、顧客の期待を超えるサービスを提供する。

店舗は岡山県倉敷市笹沖1186-1に位置し、営業時間は10時から19時まで。定休日は毎週火曜日と水曜日、特別休業日となっている。

