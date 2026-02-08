カワサキプラザ小牧、リニューアルオープン…愛知県小牧市に2階建て大型店舗

カワサキモータースジャパンは、愛知県小牧市のカワサキプラザ小牧をリニューアルオープンしたと発表した。

【画像】カワサキプラザ小牧

同店は名古屋駅から高速で25分、東名小牧ICから3分のショッピングセンター「トリコガーデン小牧」内に位置する。2階建ての大型店舗で、話題の新車を多数展示している。納車時のミニレッスンや初心者ツーリングなどイベントを充実させ、楽しいモーターサイクルライフを送る手伝いをしている。

店舗の特長として、木目調のフロアと白い天井が織りなす明るい店内を実現。モーターサイクルとプラザアパレルがゆったりと展示され、誰でも楽しめる空間となっている。

カワサキプラザ小牧

新たなオーナーを待つモーターサイクルたちが、ケージの中で静かに眠りについているイメージを光の枠で創出した「ケージディスプレイ」は、カワサキプラザならではのアイコニックポイントの一つだ。

プラザアパレルやグッズは店内のアイランドスペースに展示し、実際に手に取って確かめやすいレイアウトとしている。また、ライダーやこれからライダーになる人々が気軽に集えるコミュニティスペースも用意した。

これまでの、そしてこれからのカワサキのシーンが彩られたグラフィックを楽しめる「ヘリテージウォール」も設置している。

カワサキプラザ小牧

全国94店舗のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、顧客の期待を超えるサービスを提供する。また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフを提供している。

店舗所在地は愛知県小牧市川西1-1-2トリコガーデン内。営業時間は10時から19時まで。定休日は毎週火曜日、第2・第3水曜日、特別休業日となっている。