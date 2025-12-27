ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「ホンダ・CR-V」に関する全4問！

  • ホンダ CR-V e:HEV RS BLACK EDITION
自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズを出題！

【画像】初代CR-Vと、発表されたばかりの新型CR-V

今回は、今年30周年を迎え、新型のハイブリッド車が発表されたばかりの『ホンダ・CR-V』から全4問をお届け！

【Q1】初代CR-Vのベースとなったホンダ車は？

（1）プレリュード
（2）アコード
（3）シビック

【Q2】CR-Vという車名の由来は次のうちどれでしょうか？

（1）Compact Recreational Vehicle
（2）Comfortable Runabout Vehicle
（3）Crossover Racing Vehicle

【Q3】初代CR-Vのリアラゲッジ床下に標準装備されていた“意外な装備”とは？

（1）ピクニックテーブル
（2）ワインセラー
（3）3列目シート

【Q4】新型CR-Vに存在しないパワートレインは？

（1）燃料電池車
（2）ハイブリッド車
（3）プラグインハイブリッド車

クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』に登録して回答してみましょう！

『クルマら部』友だち追加はこちら
《レスポンス編集部》

