【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「ホンダ・CR-V」に関する全4問！

【画像】初代CR-Vと、発表されたばかりの新型CR-V

今回は、今年30周年を迎え、新型のハイブリッド車が発表されたばかりの『ホンダ・CR-V』から全4問をお届け！

【Q1】初代CR-Vのベースとなったホンダ車は？

（1）プレリュード

（2）アコード

（3）シビック

【Q2】CR-Vという車名の由来は次のうちどれでしょうか？

（1）Compact Recreational Vehicle

（2）Comfortable Runabout Vehicle

（3）Crossover Racing Vehicle

【Q3】初代CR-Vのリアラゲッジ床下に標準装備されていた“意外な装備”とは？

（1）ピクニックテーブル

（2）ワインセラー

（3）3列目シート

【Q4】新型CR-Vに存在しないパワートレインは？

（1）燃料電池車

（2）ハイブリッド車

（3）プラグインハイブリッド車

