ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

西鉄の有料座席列車「Nライナー」、LINE上で予約・決済・チケット提示が可能に…3月16日運行開始

西鉄「Nライナー」で「LINE」完結型の座席予約が可能に
  • 西鉄「Nライナー」で「LINE」完結型の座席予約が可能に
  • 西鉄「Nライナー」で「LINE」完結型の座席予約が可能に

LINEヤフーコミュニケーションズは、西日本鉄道との連携協定に基づき、3月16日から運行開始する有料座席列車「Nライナー」において、コミュニケーションアプリ「LINE」を活用した予約機能の企画・開発を支援したと発表した。

【画像全2枚】

西鉄は3月16日より、追加料金400円で平日夕方のラッシュ時間帯に確実に座れる有料座席列車「Nライナー」の運行を開始する。仕事帰りなどの場面での利用が見込まれる列車であることから、予約や手続きが利用の負担にならないことが重要だと考え、西鉄電車LINE公式アカウント上で完結する座席予約機能を開発した。

利用者はLINE上で予約・事前支払い・リマインドの受信・チケット提示までを一貫して行うことができる。駅に着いてすぐ乗車したいときや、時間に余裕がない場面でも、改札前やホームで慌てて操作することなくスムーズに乗車できる。新しいアプリのダウンロードや会員登録、IDやパスワードの入力といった手間が不要となる。

LINEヤフーコミュニケーションズは2021年2月より、福岡の生活を支える事業を行う西日本鉄道と「LINEを活用した西鉄グループのDX推進に関する連携協定」を締結し、交通・商業・観光などの西鉄グループの多岐にわたる分野において連携を進めている。今回の「Nライナー」における座席予約機能は、本連携協定に基づく取り組みの一つとなる。

今後も、西日本鉄道の「オフラインでのお客様との幅広い接点」という強みと、LINEヤフーコミュニケーションズの「オンラインでのユーザーとの距離の近さ」という強みを掛け合わせ、福岡の皆様の暮らしをより便利で豊かなものにすることを目指す。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

LINEヤフー

西日本鉄道（にしてつグループ）

LINE

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES