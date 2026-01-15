ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

LINEヤフーの「carview!」、360度ショールーム機能がパソコンにも対応…対応車種も約250台に拡大

「carview!」の360度ショールーム機能
  • 「carview!」の360度ショールーム機能
  • 「carview!」の360度ショールーム機能

LINEヤフーが運営する自動車総合情報サイト「carview!(カービュー)」は1月15日、車両を並べて内装・外装を360度自由に閲覧できる「360度ショールーム」機能をスマートフォンに加えPC向けにも本格提供を開始したと発表した。

【画像】「carview!」の360度ショールーム機能

この機能は、2023年10月に開始された360度ビュー機能を進化させ、2025年7月から任意の2台を比較できる「360度ショールーム」としてスマートフォンで提供されていた。今回のPC対応により、より多くのユーザーが利用可能となる。

対応車種はこれまでの約50台から約250台へと大幅に拡大しており、専用スタジオで実写撮影された画像を基に内装だけでなく外装の細部までユーザー視点で詳細に閲覧できる。

この機能では、ドアやボンネットを開けた状態の確認やステッチや素材感、助手席や後席からの視点なども再現。角度や拡大率をそろえて任意の2台を比較でき、サイズ感や内装の広さを分かりやすく伝える。

また、画面上のボタン操作一つでcarview!内のカタログ情報へシームレスにアクセスできるため、スペックやグレード情報もオンラインで簡単に確認できる。

従来の車選びは静止画像や説明文が主流で、各メーカーや中古車サイトによって比較が困難だったが、この360度ショールームは共通フォーマットにより簡単かつ無料で全車種を同一環境で比較できる。

さらに、この機能はYahoo!検索（スマートフォン版、PC版）でも提供されている。

LINEヤフーは今後、高品質な実写データを基盤にAI技術との連携を見据えた新たな車選び体験の創出を目指し、ユーザーの利便性向上に努める、としている。

「carview!」は、『WOWなライフプラットフォームを創り、日常に「!」を届ける。』をミッションに掲げ、より安心で効率的な車選びを提供していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カービュー

LINEヤフー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES