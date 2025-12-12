トーヨータイヤの「OPEN COUNTRY R/T」が、パーツオブザイヤーSUV用タイヤ部門で4年連続殿堂入り

12月11日に発表された、LINEヤフーが運営する自動車専門SNS・みんなのカーライフ（以下、みんカラ）の「PARTS OF THE YEAR（パーツオブザイヤー）2025年間大賞」で、トーヨータイヤ製SUV専用タイヤ「OPEN COUNTRY R/T（オープンカントリー アールティー）」がタイヤ（SUV/4X4）部門4年連続の「殿堂入り」を果たした。

「みんカラ」は、クルマ好きのユーザーが車に関する口コミやレビューを投稿して交流する日本最大級の自動車専門SNSだ。ユーザーが投稿したパーツレビューの数と評価点を独自に集計してランキング化し、「PARTS OF THE YEAR」として上半期と年間の年2回、ユーザー支持率の高い商品を公表、表彰している。なかでも「殿堂入り」は、過去数年間の結果に基づいて不動の支持を集め続けたパーツに贈られる称号だ。

「OPEN COUNTRY R/T」のR/Tはラギッドテレーン（起伏が激しく、凸凹の多い路面に対応した性能）の略称で、舗装路での性能と未舗装路での性能を両立する、独自性の高いパターンデザインを採用したSUV専用タイヤだ。2016年の発売以来、国内SUV市場の拡大に合わせて継続的にサイズ拡充を行なっており、多くのファンから根強い支持を受けている。

同製品は2017年の上半期大賞から連続して上位入賞を続け、2022年の年間大賞で初めて殿堂入りし、今回の受賞で4年連続の殿堂入りとなった。今回の年間大賞では、同部門で「OPEN COUNTRY A/T III」が2位を受賞したほか、エコ部門では「PROXES CL1 SUV」が3位に、「TRANPATH mp7」が5位に選ばれている。

トーヨータイヤでは今後も、顧客の声を商品開発へ反映することに努め、付加価値の高い魅力ある商品を届けていくとしている。