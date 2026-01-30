ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ヤフー検索、生成AIで周辺スポット提案…観光プラン作成を効率化

「おでかけAIアシスタント」に「合わせて楽しめる周辺スポット提案」機能
  • 「おでかけAIアシスタント」に「合わせて楽しめる周辺スポット提案」機能
  • 「合わせて楽しめる周辺スポット提案」機能

LINEヤフーが運営する「Yahoo!検索」は、生成AIと対話しながら自分好みの観光モデルコースを手軽に作成できる「おでかけAIアシスタント」において、「合わせて楽しめる周辺スポット提案」機能の提供を開始したと発表した。

【画像全2枚】

Yahoo!検索では、チャット形式で情報を深掘りできる「AIアシスタント」をはじめ、生成AIによる回答の検索結果への表示や、生成AIと対話しながら自分好みの観光モデルコースを手軽に作成できる「おでかけAIアシスタント」など、生成AIの活用を推進している。

同社が実施したユーザーアンケートでは、公園や遊園地などのおでかけスポットを含むプランの作成において、全体の約46%の人が手間や課題を感じていると回答した。今回、このような課題を解決し、よりスムーズにおでかけ情報の収集や自分好みの計画を立てられるよう、生成AIがニーズや移動距離・時間などを考慮して提案する新機能の提供を開始した。

新機能は、Yahoo!検索で行きたい目的地を検索し、検索結果上に表示される「周辺で楽しめるスポットを探す」ボタンをタップすると、飲食店や公園など周辺でついでに立ち寄れるスポットを提案する。

例えば、「国立西洋美術館」と検索した場合、「周辺で楽しめるスポットを探す」ボタンをタップすると「おでかけAIアシスタント」に遷移し、「このエリアでどんな過ごし方をしたいですか?」「ご一緒に行かれる方を教えてください。」など、指定したスポットに合わせて条件を深掘りするための質問が表示される。選択肢から回答すると、条件に合わせたおすすめの周辺スポットを、目的地からの所要時間も含めて提案する。さらに、希望の周辺スポットを含めたモデルコースも作成できる。

提案スポットの例としては、観光・レジャースポット(美術館、寺院、公園など)、ショッピングモールなどがある。

新機能は、おでかけスポットの検索結果上に表示される専用ボタンをタップすることで利用できる。Yahoo! JAPANアプリ(iOS版、Android版)およびスマートフォンブラウザ版Yahoo! JAPAN、LINEアプリでのweb検索で表示される。

AIアシスタントは、「AIで変わる、広がる、あなたの毎日。」をコンセプトに、ユーザーの生活におけるさまざまな疑問や課題を解決するための情報を分かりやすく提供することを目指している。同社は今後も生成AIの活用を通し、ユーザーの利便性向上に努めていく、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

Yahoo!（ヤフー）

LINEヤフー

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES