ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

戸田建設・西日本鉄道・東京建物、熊本市東区でマルチテナント型物流倉庫を着工…2027年3月竣工

熊本戸島ロジスティクスセンターの完成イメージ
  • 熊本戸島ロジスティクスセンターの完成イメージ
  • 熊本戸島ロジスティクスセンターの完成イメージ
  • 熊本戸島ロジスティクスセンターの完成イメージ

戸田建設、西日本鉄道、東京建物の3社は、熊本市東区戸島町において、マルチテナント型物流倉庫「熊本戸島ロジスティクスセンター」を着工したと発表した。

【画像全3枚】

当該地は熊本市中心部から東へ約10kmの場所に位置し、九州縦貫自動車道「益城熊本空港IC」から約5.5km、「熊本IC」から約8.8kmと交通利便性の高い立地となっている。また、半導体関連工場の集積地の菊陽町・大津町・合志市にも近接しており、物流施設の立地として高いポテンシャルを有している。

施設は鉄骨造4階建てで、延床面積は約5万8000平方m。2026年1月に着工し、2027年3月の竣工を予定している。

本施設の特徴として、2階への大型車両の直接乗り入れを可能とするスロープを設置する。また、1階と2階にトラックバースを備え、3階と4階へは垂直搬送機6基と荷物用エレベーター6基により荷物の搬送が可能だ。1階と3階、2階と4階がセットの2層使いのBOX型物流施設で、最大6テナントへの分割賃貸が可能な施設計画となっている。

トラックバースに荷受室を備え、事務所は3階と4階に集約することで、トラックバースのある1階と2階の物流効率を高めている。1階と2階のトラックバースにはドライバー用のトイレを設置し、4階には従業員用の休憩室を配置することで、働く人の快適性に配慮した計画としている。

環境面では、屋上に太陽光パネルを設置し自家消費する。また、CASBEE建築(新築)Aランク、ZEB Readyの認証を取得予定だ。

戸田建設は2023年11月10日に熊本市と「半導体関連産業の集積に向けた産業用地整備に関する協定」を締結しており、今後、半導体を中心とした産業集積がさらに進み、倉庫需要も高まっていくことが予想される中、県経済や地域の発展に貢献していく。

西日本鉄道は2022年に物流不動産事業に参入し、2025年9月には佐賀県鳥栖市にて同社初となる賃貸用物流施設「MID LOGI鳥栖」を着工したほか、福岡市東区アイランドシティでの物流施設開発も予定している。熊本県内においては、2024年4月に国際物流事業における熊本営業所を開設し、熊本を含む南九州エリアでの高品質な輸送サービスを提供している。

東京建物は1896年(明治29年)創業の日本で最も歴史ある総合不動産会社で、都市開発・ビル、住宅、商業施設、物流施設、ゴルフ場等のレジャー施設、海外における不動産開発など、幅広い事業を展開している。熊本県内では、2025年9月24日に御船町が推進する「キッズドリーム運動公園プロジェクト」の実現に向けた官民連携基本協定を同町と締結したほか、九州においては、商業施設「PRALIVA」と分譲マンション「Brillia Tower 西新」からなる複合施設(福岡県福岡市早良区)や、大規模物流施設「T-LOGI福岡アイランドシティ」(福岡県福岡市東区)、愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテル「レジーナリゾート由布院」(大分県由布市)をはじめ、数多くの事業を展開している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

西日本鉄道（にしてつグループ）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES