ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「トヨタ 2000GT」に関する全4問！

クルマ愛クイズ！今回は「トヨタ 2000GT」に関する全4問！
  • クルマ愛クイズ！今回は「トヨタ 2000GT」に関する全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズをご紹介！

トヨタ自動車がヤマハ発動機と共同開発し、1967年に発売されたトヨタ『2000GT』。当時の最新技術が投入された、トヨタ初の本格スポーツGTは、世界基準のスポーツカーに匹敵する性能を誇り、また、そのデザインは「日本車史上、最も美しいフォルム」とも語られる日本を代表する名車の一つです。

今回はそんな「2000GT」からクイズ全4問を出題です！

【Q1】「2000GT」の心臓には、車名の由来ともなった、2000ccの直列6気筒DOHCエンジンが搭載されています。このエンジンについて、正しいものは次のうちどれでしょう。

（1）ヤマハの試作スポーツカー『YX-30』に搭載されたものを採用した
（2）トヨタ『クラウン』にも採用されたM型エンジンを、ヤマハが改良した
（3）トヨタのレーシングプロトタイプ用エンジンを市販向けにデチューンした

【Q2】「2000GT」は、市販前の66年に行われたスピードトライアルにおいて、3つの世界記録と13のクラス別国際記録を樹立しました。その舞台として正しいのは次のうちどれでしょう。

（1）モンツァ・サーキット
（2）富士スピードウェイ
（3）谷田部テストコース

【Q3】「2000GT」には、当時の日本車として初となる装備が多数搭載されています。その1つとして正しいものは、次のうちどれでしょう。

（1）4輪ディスクブレーキ
（2）3速オートマチックトランスミッション
（3）電子制御燃料噴射装置

【Q4】「2000GT」は、その美しいデザインも高く評価されています。そのスタイリングについて正しいものは、次のうちどれでしょう。

（1）イタリアのカロッツェリア・ベルトーネと共同で基本デザインを制作した
（2）トヨタ社内デザイナーとヤマハ発動機の協力により、日本国内で設計された
（3）北米市場向けにアメリカ人デザイナー主導で開発された

クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』に登録して回答してみましょう！

『クルマら部』友だち追加はこちら
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

クルマら部

トヨタ 2000GT

トヨタ自動車

ヤマハ発動機

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES