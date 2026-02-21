【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「トヨタ 2000GT」に関する全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズをご紹介！

トヨタ自動車がヤマハ発動機と共同開発し、1967年に発売されたトヨタ『2000GT』。当時の最新技術が投入された、トヨタ初の本格スポーツGTは、世界基準のスポーツカーに匹敵する性能を誇り、また、そのデザインは「日本車史上、最も美しいフォルム」とも語られる日本を代表する名車の一つです。

今回はそんな「2000GT」からクイズ全4問を出題です！

【Q1】「2000GT」の心臓には、車名の由来ともなった、2000ccの直列6気筒DOHCエンジンが搭載されています。このエンジンについて、正しいものは次のうちどれでしょう。

（1）ヤマハの試作スポーツカー『YX-30』に搭載されたものを採用した

（2）トヨタ『クラウン』にも採用されたM型エンジンを、ヤマハが改良した

（3）トヨタのレーシングプロトタイプ用エンジンを市販向けにデチューンした

【Q2】「2000GT」は、市販前の66年に行われたスピードトライアルにおいて、3つの世界記録と13のクラス別国際記録を樹立しました。その舞台として正しいのは次のうちどれでしょう。

（1）モンツァ・サーキット

（2）富士スピードウェイ

（3）谷田部テストコース

【Q3】「2000GT」には、当時の日本車として初となる装備が多数搭載されています。その1つとして正しいものは、次のうちどれでしょう。

（1）4輪ディスクブレーキ

（2）3速オートマチックトランスミッション

（3）電子制御燃料噴射装置

【Q4】「2000GT」は、その美しいデザインも高く評価されています。そのスタイリングについて正しいものは、次のうちどれでしょう。

（1）イタリアのカロッツェリア・ベルトーネと共同で基本デザインを制作した

（2）トヨタ社内デザイナーとヤマハ発動機の協力により、日本国内で設計された

（3）北米市場向けにアメリカ人デザイナー主導で開発された

