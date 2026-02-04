トヨタ2000GT型Bluetoothマウス、ヘッド＆テールライト点灯…3種類のマウスパッド付属で予約開始

トヨタ自動車公認ライセンスのもと開発された「TOYOTA 2000GT」型Bluetoothマウスが2月3日、CAMSHOP.JPにて予約販売を開始した。限定2000個の生産となる。

【画像】トヨタ2000GT型Bluetoothマウス

本商品は、1967年から1970年まで351台のみ生産された伝説の名車「トヨタ2000GT」を忠実に再現したBluetooth無線マウス。流麗なボディラインや細部の造形まで実車を徹底的に再現し、ヘッドライト・リアライトが点灯するギミックも搭載している。

手のひらサイズのオブジェとして、使用しない時はデスクに飾ることも可能。PC周辺機器でありながら、精巧なミニカーを手にしたかのような高い満足感を味わえる一台となっている。

「TOYOTA 2000GT」型Bluetoothマウス

今回の注目ポイントは、付属マウスパッドのデザインがリニューアルされた点だ。前作では2種類のうちいずれか1枚が同梱されていたが、本モデルではバリエーションを拡充し、全3種類のデザインを展開する。いずれも「トヨタ2000GT」をモチーフにしたイラストを採用しており、マウス本体と組み合わせることで名車の世界観がデスク全体に広がる。

本商品は実用性がありながら、所有する喜びや話題性も備えているため、誕生日や記念日、節目のお祝いなど、さまざまなシーンで喜ばれるアイテムとなっている。クルマ好きへのギフトとしても選びやすい一品だ。

対応機種はBluetooth5.1に適合しHIDプロファイルに対応したWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ。本体サイズは約W50×D130×H35mm、重量は約60g。

販売元はフェイス(石川県白山市)。CAMSHOP.JPのほか、店頭でも販売している。