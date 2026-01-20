トヨタ『2000GT』やホンダ『NSX』など日本の名車がパレードラン、千葉「THE MAGARIGAWA CLUB」で2月3日開催へ

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドは、2月3日に千葉県南房総市の会員制ドライビングクラブTHE MAGARIGAWA CLUBで、「日本産の日」をテーマにした特別イベントを開催すると発表した。

このイベントは、日本で生まれた技術や感性、ものづくり精神が育んだ日本産の価値に光を当てるものだ。会場では、富士山と東京湾を一望できる唯一のプライベートクラブの特徴を活かし、日本産車両によるパレードランや車両展示、フォトセッションが行われる。また、日本の食材を活用した飲食体験も提供し、参加者は日本ならではの品質と美意識を体験できる。

参加はTHE MAGARIGAWA CLUBの会員だけでなく、日本産車両のオーナーも可能だ。参加費は無料だが、交通費は自己負担となる。対象車両はホンダ『NSX』、レクサス『LFA』、マツダ『RX-7』や『787B』、日産『フェアレディZ』や『GT-R』、トヨタ『2000GT』や「AE86」など、日本を代表するスポーツカーが含まれている。

応募受付は2026年1月19日から1月28日午後11時59分までで、専用応募フォームからエントリーする。応募多数の場合は抽選を行い、当選者は1月29日以降にメールで通知される。参加予定台数は10台で、走行可能なパレードラン枠には一部制限が設けられている。来場時は車両通行証の提示が必要で、事故や怪我に関しては主催者が責任を負わない。イベントおよび関連メディアによる撮影も行われ、写真や動画が公式SNSや媒体で使用される可能性がある。

THE MAGARIGAWA CLUBはコーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドが開発し、2023年7月に開業した会員制のドライビングクラブ。千葉県南房総市に位置し、長さ3.5km、高低差80mのドライビングコースを備える。クラブハウスにはレストランや温泉、スパ、プール、トレーニング施設、ファミリーラウンジを完備し、走る楽しさと上質なくつろぎを提供している。