ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「初代を感じて好き」ホンダ公認の『NSXトリビュート』にSNS沸く、リアの造形に「NA型を受け継いでる」

ホンダ NSXトリビュート by イタルデザイン
  • ホンダ NSXトリビュート by イタルデザイン
  • ホンダ NSXトリビュート by イタルデザイン
  • ホンダ NSXトリビュート by イタルデザイン
  • ホンダ NSXトリビュート by イタルデザイン
  • ホンダ NSXトリビュート by イタルデザイン
  • ホンダ NSXトリビュート by イタルデザイン
  • ホンダ NSXトリビュート by イタルデザイン
  • ホンダ NSXトリビュート by イタルデザイン

イタルデザインは「東京オートサロン2026」にて、ホンダ公認の『NSXトリビュート by イタルデザイン』を初公開した。SNSでは、「テールに初代を感じて好き」「リアの造形がちゃんとNA型を受け継いでる」など、話題になっている。

【画像】ホンダ公認の『NSXトリビュート by イタルデザイン』

NSXトリビュート by イタルデザインは、2022年に販売を終了した2代目『NSX』をベースに、企画・デザインからエンジニアリング、製造までを同社が一貫して手がけた特別仕様モデルだ。

イタルデザインは設立当初より日本の高度な技術力や、伝統を尊重しつつ未来を切り拓く価値観に共鳴してきた。その礎を築いたのが宮川秀之氏であり、約60年前に彼が架けた文化的・技術的な橋は、今も両者の強固な信頼関係を支えている。

ホンダ NSXトリビュート by イタルデザインホンダ NSXトリビュート by イタルデザイン

今回のプロジェクトは、深い絆と、1965年のF1初優勝や初代NSX、ル・マン優勝など、ホンダが自動車史に刻んできた挑戦の軌跡を祝して2025年に始動した。NSX本来の走行性能や信頼性、使いやすさを損なうことなく、美しさと効率を両立させたデザインで新たな価値を創造している。

外装は、見る者に鮮烈な対比印象を与えるツートン構成が採用された。ボディ上部は「チャンピオンシップホワイトNH0」で彩られ、名車「NSX-R」の系譜にあることを静かに、しかし力強く主張する。対照的に下部は光沢のあるブラックで引き締められ、高い技術力とレーシングマシンの機能美を演出している。

フロントフェイスはこの車の「名刺」として、ホンダのアイデンティティである「H」の形状をデザイン全体で表現。インテリアは、初代にインスパイアされた意匠を現代的に洗練させ、必要な部分に手を加えつつ市販車レベルの完成度へと昇華させた。美しさと効率を追求するイタルデザインの哲学が、NSXの新たな魅力を引き出す。

ホンダ NSXトリビュート by イタルデザインホンダ NSXトリビュート by イタルデザイン

X（旧Twitter）では、「テールに初代を感じて好き」「リアの造形がちゃんとNA型を受け継いでる」とリアビューに込められた初代NSX（NA型）へのオマージュに注目が集まっている。とくにテールデザインについては、2代目NSXをベースとしながらも、NSXという車名が持つ原点回帰の思想を丁寧に表現している点が高く評価されている。

「大規模マイナーチェンジってことにして笑」「正直、これがホンダで市販されないのが残念ポイント」「ホンダがタイプRの赤バッヂの使用許可を出したのは意外」「フロントの『H』デザインが強烈」など、ホンダ公認という立ち位置も相まって、「もし市販車としてラインアップされていたら」という“仮定の魅力”を強く想起させる一台として、自動車ファンの想像力をかき立てているようだ。

《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

イタルデザイン（Italdesign）

ホンダ NSX

ホンダ（本田技研工業）

東京オートサロン2026

東京オートサロン

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES