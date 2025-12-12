ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アウディ傘下のイタルデザイン、米AI企業「UST」が過半数株式を取得…ランボルギーニは引き続き株主に

アウディグループは12月10日、傘下のイタルデザインについて、米国カリフォルニア州に本社を置くUSTが、イタルデザインの過半数株式を取得する契約に署名したと発表した。

同時にアウディは、AI技術、デザイン、エンジニアリングを専門とするグローバル企業USTと戦略的パートナーシップを締結した。

イタルデザインの現在の親会社であるランボルギーニはアウディグループの一員であり、今回の取引後も重要な株式を保有する。これにより、アウディは長期的にイタルデザインの戦略的パートナーであり続けるとともに、同社の重要な顧客でもあり続ける。

USTによるイタルデザインの過半数取得は、強力なパートナーシップを生み出す。USTの自動車エンジニアリング、人工知能、ソフトウェア定義車両開発、デジタルエコシステム設計における専門知識と、イタルデザインの車両・製品デザイン、エンジニアリング、プロトタイピング、小規模生産、自動車エレクトロニクスにおける深い知識が組み合わされる。

両社は、初期コンセプトとデザインから、ハードウェアとソフトウェア開発、生産システムに至るまで、包括的で統合されたサービスを提供できるようになる。この統合能力は、完全に現代的でデジタル対応した車両の開発を支援するために設計されている。

さらに、USTとイタルデザインは、この統合アプローチをグローバル規模に拡大する意向だ。USTは、30カ国以上にわたるグローバルネットワークを通じて、イタルデザインの国際的プレゼンスを拡大できるようにする。新たな過半数所有者として、USTは運営責任を担う一方で、イタルデザインのイタリアの伝統、デザイン文化、従業員の才能を尊重し、発展させていく。

アウディは、イタルデザインの重要な長期パートナーであり続け、50年以上にわたってイタルデザインの評判を形作ってきた分野での継続性と継続的な協力を確保する。イタルデザインは2010年からフォルクスワーゲングループの一員となっている。この取引は規制当局の承認を条件としている。USTとアウディグループは、投資額やその他の契約詳細を開示していない。

アウディの技術開発担当、ジェフリー・ブーコ取締役は、「長年にわたり、イタルデザインは開発ネットワークにおいて価値あるパートナーであり、デザインからプロトタイプ、シリーズ開発に至るまで専門知識を提供してきた。新しい所有構造の下でも、この協力関係が成功を推進し、強力な結果をもたらし続けると確信している。USTは、イタルデザインの強固な基盤を強化しながら、新しい市場機会を開く理想的なパートナー。共に、イタルデザインが自動車デザインとエンジニアリングのイノベーターであり続けることを目指す」と語る。

イタルデザイン・ジウジアーロの最高経営責任者、アントニオ・カス氏は、「このパートナーシップは、関係するすべての当事者に利益をもたらす。イタルデザインは、新しい市場でのサービスポートフォリオの拡大を加速し、さまざまな国際市場でより深い浸透を達成できるようになる。イタルデザインは、自動車分野および他の高度技術産業分野の両方で、世界初のハードウェアとソフトウェアの完全統合企業になることを目指していく」と述べた。

1999年以来、USTは世界最高の企業や自動車業界の主要OEMと協力し、変革を通じて強力な影響を与えてきた。テクノロジーを活用し、AIによって推進され、人々に触発され、この目的に導かれて、USTはデザインから運用まで顧客と提携している。AI主導のデジタルソリューション、独自のプラットフォーム、エンジニアリング、研究開発、製品、イノベーションエコシステムを通じて、USTは中核的な課題を影響力のある破壊的なソリューションに変える。深い業界知識と未来志向の考え方により、USTは専門知識、イノベーション、機敏性を顧客の組織に注入し、顧客、その顧客、世界中のコミュニティに測定可能な価値と前向きで永続的な変化をもたらしている。30カ国以上で3万人以上の従業員を擁するUSTは、無限の影響のために構築し、そのプロセスで数十億人の生活に触れている。

《森脇稔》

