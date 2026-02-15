ランボルギーニ、神奈川初の専用拠点「横浜サービスセンター」2月16日オープン

神奈川エリア初となるランボルギーニ専用サービス拠点「ランボルギーニ横浜サービスセンター」が、2月16日に横浜市都筑区にオープンする。

【画像】ランボルギーニ横浜サービスセンターの整備エリア

ランボルギーニは日本国内において、麻布、芝、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡、仙台、札幌の全国10カ所に正規販売代理店を展開。今回の横浜サービスセンター開設は、日本におけるアフターセールスネットワークをさらに強化し、オーナーにより高い利便性と安心を提供することを目的としたもの。

ランボルギー ニ横浜サービスセンター

第三京浜道路・港北ICからアクセス良好なロケーションに位置し、みなとみらいのランボルギーニ横浜ショールームから約30分と利便性に優れる。敷地面積は約2218平方メートル（約670坪）を誇り、最大8台の同時整備が可能だ。

整備エリアには7基のリフトとアライメントテスターを完備している。最新のREVUELTO、TEMERARIO、URUS SEなどのHPEV（ハイパフォーマンス・エレクトリファイド・ビークル）にも対応している。

ランボルギー ニ横浜サービスセンター

最新コーポレートアイデンティティに準拠した施設で、最新世代のハイブリッドモデルにも対応できる設備と体制を整えた。イタリア本社の厳格な基準に基づくトレーニングを受けたメカニックが、ランボルギーニ正規ディーラーとして20年にわたり培ってきた専門知識と技術をもとに、最高水準のメンテナンスサービスを提供する。

アウトモビリ・ランボルギーニHead of Japanのパオロ・サルトーリは「本サービスセンターは、横浜・みなとみらいのショールームからもアクセスしやすい立地に加え、最新の設備と整備体制を備えることで、より多くのお客様に迅速かつ安定したアフターサービスを提供することを可能にします」と説明する。

営業時間は10時から18時まで、定休日は日曜日。

ランボルギー ニ横浜サービスセンター