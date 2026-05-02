ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「高速マシン注意」堂々とアピール!? 究極のランボルギーニ『レヴエルトSV』プロトタイプが出現

ランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプ
  • ランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプ
  • ランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプ
  • ランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプ
  • ランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプ
  • ランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプ
  • ランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプ
  • ランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプ
  • ランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプ

ランボルギーニのフラッグシップモデル、『レヴエルト』に導入される最強バージョン、「レヴエルトSV」市販型プロトタイプを、スクープ班のカメラが初めて捉えた。

【スクープ画像】ランボルギーニ『レヴエルトSV』プロトタイプ

レヴエルト史上最もアグレッシブなロードゴーイング仕様となるこのモデルは、V12エンジンのプラグインハイブリッド・ユニットから1200～1300馬力を発揮すると予想されている。

ランボルギーニはこのプロトタイプに迷彩を施さず、「Attenzione Macchina Veloce（高速マシン注意）」というメッセージを掲げ、「SV（スーパーヴェローチェ）」の復活をさりげなくアピールしている。

レヴエルトの標準モデルには、自然吸気6.5リットルV12エンジン、3基の電気モーター、8速デュアルクラッチトランスミッション、そしてリチウムイオンバッテリーパックが搭載されている。これらにより、合計出力1015ps/747kWを発揮、最高速度は350km/h（217mph）を超える。

レヴエルトSVはさらにパワフルになるのは間違いない。参考までに、『アヴェンタドールSV』は750ps/552kWで、これは標準モデルより50ps/37kW高い数値だ。レヴエルトSVが最高出力がどの程度になるかはまだ断言できないが、1200～1300psを発揮すると予想されている。

ランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプ

パワートレイン以外の特徴として、レヴエルトSVは専用のフロントバンパーがあげられる。新しい三角形のエアインテークと改良されたサポートバーも確認できる。

サイドビューは、ほぼ従来モデルから引き継がれているように見えるが、よく見るとフロントホイール後方にサイドフィンが装着されている。さらに、SV専用の軽量ホイールが採用されると予想される。

リアビューには、プロトタイプには大型のウイングとテールライト上部の新しいエアベントが装備。さらに、六角形のフレーム内に円形のテールパイプを備えた改良型エキゾーストシステムも確認できる。アグレッシブなディフューザーは標準モデルから引き継がれているようだが、市販モデルでは変更される可能性もある。

ランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプランボルギーニ レヴエルトSV プロトタイプ

パフォーマンス重視のマシンであるため、サスペンションはより硬めに設定されていることは間違いない。ステアリングシステムにも細かな改良を加える可能性も高い。新しいトラクションコントロールとスタビリティコントロールのソフトウェアも、SVを標準仕様から際立たせる要因となるだろう。

キャビン内には、12.3インチのデジタルインストルメントクラスターと8.4インチのインフォテインメントシステムを備えた、お馴染みのキャビンを採用すると思われる。とはいえ、軽量スポーツシートの採用やカーペット、遮音材の除去など、多くの軽量化対策が施されると予想される。また、9.1インチの助手席ディスプレイなど、スポーツ走行に不要な装備も省略されそうだ。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ランボルギーニ レヴエルト

ランボルギーニ（Lamborghini）

新型車スクープ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES