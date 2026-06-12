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ポルシェ 911 GT3、「Sonderwunsch」でカスタム…ブドウの熟成段階に着想を得た色合い

・ポルシェ・モルドバ15周年を記念し、Sonderwunschのカスタマイズモデルを制作した

・外装は紫からマゼンタへ移る多層グラデーションと、手描きの「Tree of Life」図柄が特徴だ

・内装はモルドバの伝統衣装のパターンやパシャ生地、木製要素などで文化を表現した

ポルシェ911 GT3 with Touring Packageのモルドバ「Sonderwunsch」仕様
  • ポルシェ911 GT3 with Touring Packageのモルドバ「Sonderwunsch」仕様
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ポルシェは、ポルシェ・モルドバの15周年を記念し、カスタマイズプログラム「Sonderwunsch」のインスピレーションカーを制作した。

【画像】ポルシェ911 GT3 with Touring Packageのモルドバ「Sonderwunsch」仕様

ベースは『911 GT3 with Touring Package』で、テーマはモルドバを象徴する「Tree of Life（生命の樹）」だ。ポルシェ・モルドバが企画し、スタイル・ポルシェと、ザンクトゥーフェンハウゼンのSonderwunschチームが共同で開発した。

ポルシェ911 GT3 with Touring Packageのモルドバ「Sonderwunsch」仕様ポルシェ911 GT3 with Touring Packageのモルドバ「Sonderwunsch」仕様

外装は、前方が「Violapurplemetallic」、後方が「Chromaflair Magic Magenta」へ移り変わる多層のグラデーション塗装が特徴だ。ブドウの熟成段階に着想を得た色設計で、仕上げには高い精度が求められたという。グラデーションは20/21インチのマグネシウムホイールにも連続し、全体の調和を強めている。

さらに、フロントラゲッジコンパートメントリッドとルーフにまたがる手描きの「Tree of Life」グラフィックが、色「Neodyme Porsche Gold」で施される。多層塗装と手描き図柄の連携には約400時間のクラフトマンシップを要した。

ポルシェ911 GT3 with Touring Packageのモルドバ「Sonderwunsch」仕様ポルシェ911 GT3 with Touring Packageのモルドバ「Sonderwunsch」仕様

内装では、ライラのレザーにルビー・スター・ネオのアクセント、アタカマ・ベージュのコントラストステッチを組み合わせた。シートセンターやドアパネル、グローブボックスやラゲッジエリアなどに、伝統衣装の「パシャ」模様を現代的に再解釈した意匠を取り入れた。

木製要素としては、パルダオ材のパーツが用意され、マニュアルのギアレバーの木製ノブや、アダプティブ・スポーツ・シート・プラスの背もたれに装飾インレイが入る。これらはモルドバの自然のルーツや伝統的な職人技を象徴するとしている。

車両は、キシナウの国立民族学・自然史博物館で顧客向けの特別イベントで公開された。初公開後は、同博物館での展示を経て、ポルシェ・センター・モルドバで紹介される予定だ。

なお、ポルシェはSonderwunschを通じて、カスタマイズ（コンフィギュレーター）の範囲を超えた色や素材、グラフィック、技術アイデアの実現を目指すとしている。

《森脇稔》

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