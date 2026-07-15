ポルシェ『カイエン』また進化！ EV延期で延命、729馬力ターボも刷新へ

ポルシェが開発を進める『カイエン』改良型のプロトタイプが、ドイツで再びカメラに捉えられた。現行3代目は2024年モデルで大規模改良を受けたが、内燃機関モデルの販売期間を延長する方針を受け、さらなるブラッシュアップが実施される見込みだ。

【スクープ画像】ポルシェ カイエン ターボ E-ハイブリッド 改良新型のプロトタイプ

今回撮影された車両は、以前目撃された「カイエンGTS」とは異なり、「ターボE-ハイブリッド」とみられるモデルだ。

エクステリアの変更は大規模ではないものの、細部に新デザインが確認できる。フロントではデイタイムランニングライト（DRL）のグラフィックが見直され、現行モデルよりシンプルな形状を採用するとみられる。また、これまで2本バーだったフロントグリルは、1本バータイプへ変更されるかもしれない。

ヘッドライト周辺にはカモフラージュ用ステッカーが貼られており、ユニット内部のグラフィックスも変更される可能性がある。リアも大幅な変更は見られないが、ポルシェエンブレムやリアバンパー周辺の偽装から、細かなデザイン変更がうかがえる。

ポルシェ カイエン ターボ E-ハイブリッド 改良新型のプロトタイプ

インテリアでは、大きな変更点は確認できない。ただし、テスト車両ではデジタルメーターパネルの画面が消灯しており、速度表示は別の計測機器で行われていた。このため、メーターパネルの表示デザインやソフトウェアが刷新される可能性もある。

補足されたプロトタイプは、ポルシェのハイブリッドモデルの特徴であるアシッドイエローのブレーキキャリパーを装着していない。いっぽうで、運転席側リアフェンダーに充電ポートが確認できることから、ターボE-ハイブリッドだと思われる。現行モデルは4.0L V8ツインターボエンジンと電気モーターを組み合わせ、システム最高出力729hpを発揮する。

ポルシェ カイエン ターボ E-ハイブリッド 改良新型のプロトタイプ

外観の変更は比較的小規模にとどまるいっぽう、パワートレインや制御系にも改良が加えられるだろう。現時点で性能向上を示す情報は確認されていない。

今回の改良の背景には、ポルシェの電動化戦略の見直しがある。ポルシェは当初、「カイエンEV」の投入によりガソリンモデルを段階的に置き換える計画だった。しかし、EV市場の成長が想定より緩やかだったことから方針を修正し、現在は次世代の内燃機関モデルも並行して開発している。

ポルシェのオリバー・ブルーメCEOは、カイエンについて、2030年代もガソリン車、ハイブリッド車、EVを併売する方針を明らかにしており、今後も複数のパワートレインを展開する考えだ。

現行で3代目のカイエンは2018年の登場から約8年が経過した。2024年モデルでは内外装のデザイン刷新に加え、シャシーやパワートレインにも大幅な改良が施されている。今回のアップデートは大きな変更ではないものの、内燃機関モデルの商品力を維持するための改良となりそうだ。