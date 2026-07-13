ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ポルシェ『カイエン エレクトリック』、ファルケン「AZENIS FK520」新車装着…最高速300km/hに対応

・ダンロップグループのファルケン「アゼニス FK520（NG0）」がポルシェ カイエン エレクトリックの新車装着タイヤとして採用・納入開始

・専用開発タイヤは前後異サイズ設計で、最高速度300km/hに対応し、航続距離向上にも貢献

・ファルケンとポルシェは2011年以来のレース活動を含む長年のパートナーシップを持ち、2018年にもマカンへの採用実績がある

ファルケン「アゼニス FK520（NG0）」
  • ファルケン「アゼニス FK520（NG0）」
  • ポルシェ カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ カイエン・エレクトリック

ダンロップグループの欧州販売会社のダンロップ タイヤ ヨーロッパが、ポルシェの『カイエン エレクトリック』の新車装着用タイヤとして、ファルケン「アゼニス FK520（NG0）」の納入を開始した。

【画像】ポルシェ『カイエン エレクトリック』

今回装着される「アゼニス FK520（NG0）」は、新型『カイエン』のEV、カイエン エレクトリックの優れたパフォーマンスを支えるために専用開発・認定されたタイヤだ。今回の採用は、ハイパフォーマンス車におけるファルケンとポルシェの長年にわたる協力関係をさらに強固にするものとなる。

「NG0」の認証コードは、ポルシェの厳格な要件に基づいて開発・承認されたタイヤのみに与えられる。カイエン エレクトリックには、フロントに255/55 R20 110Y XL、リアに305/45 R20 116Y XLを装着し、ポルシェの車両コンフィギュレーターで選択できる一部のホイールとの組み合わせで設定されている。

■高性能EVに求められる性能を専用設計で実現

「アゼニス FK520（NG0）」は、前後異サイズのタイヤレイアウトを採用し、俊敏なハンドリング、優れたトラクション性能、高い走行安定性能を高次元でバランスさせるウルトラハイパフォーマンスタイヤ（UHP）だ。

転がり抵抗を低減する最適化されたコンパウンドにより航続距離の向上にも貢献する。速度記号「Y」を取得し、最高速度300km/hまで対応。専用設計のタイヤ構造により、高出力・高重量の高性能SUVにおける車両全体のパフォーマンスと効率の向上を支える。

■2011年から続くポルシェとの協力関係

ファルケンは2011年以来、ポルシェ 『911 GT3 R』にレーシングタイヤを供給し、ADACラベノール ニュルブルクリンク耐久シリーズ（NLS）やニュルブルクリンク24時間レースに参戦してきた。また2018年には、『マカン』にファルケン「アゼニス FK510A SUV」が新車装着タイヤとして承認されている。

なお、ダンロップグループは2026年よりコミュニケーションブランドをダンロップに統一している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ファルケン

ポルシェ カイエン

ダンロップ

ポルシェ（Porsche）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews