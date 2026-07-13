ポルシェ『カイエン エレクトリック』、ファルケン「AZENIS FK520」新車装着…最高速300km/hに対応

ダンロップグループの欧州販売会社のダンロップ タイヤ ヨーロッパが、ポルシェの『カイエン エレクトリック』の新車装着用タイヤとして、ファルケン「アゼニス FK520（NG0）」の納入を開始した。

【画像】ポルシェ『カイエン エレクトリック』

今回装着される「アゼニス FK520（NG0）」は、新型『カイエン』のEV、カイエン エレクトリックの優れたパフォーマンスを支えるために専用開発・認定されたタイヤだ。今回の採用は、ハイパフォーマンス車におけるファルケンとポルシェの長年にわたる協力関係をさらに強固にするものとなる。

「NG0」の認証コードは、ポルシェの厳格な要件に基づいて開発・承認されたタイヤのみに与えられる。カイエン エレクトリックには、フロントに255/55 R20 110Y XL、リアに305/45 R20 116Y XLを装着し、ポルシェの車両コンフィギュレーターで選択できる一部のホイールとの組み合わせで設定されている。

■高性能EVに求められる性能を専用設計で実現

「アゼニス FK520（NG0）」は、前後異サイズのタイヤレイアウトを採用し、俊敏なハンドリング、優れたトラクション性能、高い走行安定性能を高次元でバランスさせるウルトラハイパフォーマンスタイヤ（UHP）だ。

転がり抵抗を低減する最適化されたコンパウンドにより航続距離の向上にも貢献する。速度記号「Y」を取得し、最高速度300km/hまで対応。専用設計のタイヤ構造により、高出力・高重量の高性能SUVにおける車両全体のパフォーマンスと効率の向上を支える。

■2011年から続くポルシェとの協力関係

ファルケンは2011年以来、ポルシェ 『911 GT3 R』にレーシングタイヤを供給し、ADACラベノール ニュルブルクリンク耐久シリーズ（NLS）やニュルブルクリンク24時間レースに参戦してきた。また2018年には、『マカン』にファルケン「アゼニス FK510A SUV」が新車装着タイヤとして承認されている。

なお、ダンロップグループは2026年よりコミュニケーションブランドをダンロップに統一している。