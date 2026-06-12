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マツダ787Bのロータリー「R26B」を1/6スケールで再現、「ルマン優勝35周年エディション」発売…17万9300円

・MZRacingがR26B型4ローターを1/6で精密再現した35周年モデルを発売する

・リヤセクションキットがスライドし、接続状態と分離状態の2通りを再現できる

・受注は2026年6月3日から最長1年間、発送は2026年9月中旬以降

マツダR26B 1/6スケールエンジン　優勝35周年記念エディション
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MZRacingは6月12日、マツダ『787B』に搭載されているR26B型4ローターレーシングロータリーエンジンを1/6スケールで再現した「ルマン優勝35周年エディションモデル」を発売すると発表した。

【画像】マツダR26B 1/6スケールエンジン　優勝35周年記念エディション

マツダR26B 1/6スケールエンジン　優勝35周年記念エディションマツダR26B 1/6スケールエンジン　優勝35周年記念エディション

今回のモデルには、マツダ787B用リヤセクションキットと、エンジン側にレース用クラッチが新たにセットされる。リヤセクションキットにはベルハウジンやトランスミッションケースなど、実車同様の構成パーツ類が含まれる。

新たなギミックとして、リヤセクションキットがスライドし、エンジンとミッションが接続された状態と、フライホイールに装着されたレース用クラッチセットとクラッチレリーズベアリングが見える分離状態の2通りを再現できる。

MZRacingと日下エンジニアリングのコラボによるR26Bエンジンモデルは、これまで4つの仕様を数量限定の受注生産品として発売してきた。再販要望に対し同一仕様の再販は行わない方針だったが、2025年秋にマツダの備品庫内でリヤセクションキットが発掘され、商品化に至ったという。

商品名は「R26Bエンジンモデル ルマン優勝35周年エディション」。価格は17万9300円。日下エンジニアリング製で、台座＆アクリルケース外寸はL400×W250×H140（mm）。ベルハウジング＆トランスミッションモデル付となる。

注文受付期間（予定）は2026年6月3日から最長1年間。受注期間は予告なく変更または終了する場合がある。発送は2026年9月中旬頃より順次発送を予定する。なお当商品はフルハンドメイドの受注生産品で、注文後に納品まで時間がかかるとしている。

マツダR26B 1/6スケールエンジン　優勝35周年記念エディションマツダR26B 1/6スケールエンジン　優勝35周年記念エディション

また、マツダの公式ライセンス商品で、マツダ787Bスペックおよび55号車ルマン決勝仕様ギヤレシオ記載パネル、ルマン優勝35周年ロゴプレートが付くとしている。

《森脇稔》

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