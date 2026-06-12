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レクサスの次世代SUVクーペコンセプト、光拡散パネルを3Dプリントで制作…積彩が開発に参画

・積彩がレクサスのコンセプトカー内装に参画した

・光拡散パネルをオーバーヘッドコンソール、カップホルダー、ヘッドレストの3カ所に採用

・3色混合3Dプリンティングで立体的な色グラデーションと光の拡散を同時に実現した

レクサス LS Coupe Concept
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  • 光拡散パネルを3Dプリントで制作
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株式会社積彩は6月11日、レクサスの次世代コンセプトカー「LS Coupe Concept」のインテリア開発に参画し、光拡散パネルの制作を担当したと発表した。

【画像】レクサス LS Coupe Concept

積彩によると、本プロジェクトはトヨタの北米デザイン拠点であるCalty Design Research, Inc.からの依頼で実現した。積彩は独自の3Dプリント技術とコンピュテーショナルデザインの開発スキルを活かし、CMF（Color, Material, Finish）デザインチームと協力して光拡散パネルを制作した。

レクサス LS Coupe Conceptレクサス LS Coupe Concept

光拡散パネルは、オーバーヘッドコンソール、カップホルダー、ヘッドレストの3箇所に採用された。レクサスのデザインビジョンと積彩の技術を融合し、光と色の新しい体験を目指したという。

制作では、積彩が独自に開発した3色混合3Dプリンティング技術を用いた。3色の異なる透明材料を精緻に混ぜ合わせながら立体的に造形し、従来の塗装や成形では難しい立体的で複雑な色のグラデーションと光の拡散を同時に実現したとしている。

光拡散パネルを3Dプリントで制作光拡散パネルを3Dプリントで制作

積彩は、3Dプリント技術により再現性を担保しつつ、工程ごとに表情が変わるオーダーメイド制作が可能と説明する。さらに、後加工ではなく製造と同時に色や透明度が実装されるため、光学特性を素材内部から設計できるとしている。

積彩は3Dプリンティングを専門とするデザイン・ファブリケーションスタジオで、コンセプト設計からデザイン、製造までを一貫して手がける。今後も、ハイエンドな産業で光のディフューズパネル活用が広がることが期待されるとしている。

《森脇稔》

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