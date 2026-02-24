ホーム モーターサイクル 新型車 記事

日本未発売のホンダの小型バイク『NAVI』、109ccエンジン搭載で約34万円から…2026年型を米国発売へ

ホンダ『NAVI』の2026年モデル
  • ホンダ『NAVI』の2026年モデル
  • ホンダ『NAVI』の2026年モデル
  • ホンダ『NAVI』の2026年モデル
  • ホンダ『NAVI』の2026年モデル
  • ホンダ『NAVI』の2026年モデル
  • ホンダ『NAVI』の2026年モデル
  • ホンダ『NAVI』の2026年モデル
  • ホンダ『NAVI』の2026年モデル

ホンダの米国部門は、小型二輪車『NAVI』の2026年モデルを2月中に発売すると発表した。日本未発売モデルだ。

【画像】ホンダ『NAVI』の2026年モデル

NAVIは2016年にインドで生産を開始したバイクだ。インド市場では販売で成功を収めたが、2020年春に現地での販売を終了した。米国向けの2026年モデルは、メキシコからの輸入モデルになる。

NAVIは米国市場に投入されてからわずか数年で、同国のベストセラー二輪車の一つとなった。スクーターのようなシンプルさとモーターサイクルにインスパイアされたスタイリングを融合させた独自性が支持されている。

ホンダ『NAVI』の2026年モデルホンダ『NAVI』の2026年モデル

2026年モデルは、スムーズで燃費効率の良い109cc単気筒4ストロークSOHCエンジンを搭載。Vマチック自動変速機を採用し、あらゆるスキルレベルのライダーが扱いやすい設計となっている。軽量なシャシーと低いシート高により、初心者でも安心して乗ることができる。

ロック可能な収納スペースを統合するなど、実用的な装備も充実。日常の移動手段として使いやすさを追求している。

カラーバリエーションは、非塗装のホワイトと、塗装仕様のアークティックシルバーメタリック、パールレッド、ブルーメタリックの計4色を用意。価格は非塗装モデルが2199ドル（約34万円）、塗装モデルが2349ドル（約36万円）となっている。

ホンダ『NAVI』の2026年モデルホンダ『NAVI』の2026年モデル

頑丈なスチールフレームを採用し、個性的なスタイリングも特徴だ。手頃な価格と楽しさ、そして扱いやすさを兼ね備えたナビは、二輪モビリティを気軽に楽しめる選択肢となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ モーターサイクル

ホンダ（本田技研工業）

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES