三菱自動車の8車種に対応、車載ディスプレイ保護フィルムが「M Selection」に採用…ディーフが開発

ディーフは、三菱自動車向けの車種専用設計ディスプレイ保護フィルムおよびメーター保護フィルムを開発したと発表した。

本製品は、その品質と機能性が認められ、三菱自動車の純正アクセサリーに準ずる商品ラインアップ「M Selection」に採用された。

対応車種は「デリカミニ」「eKシリーズ」「アウトランダー」「トライトン」「デリカD:5」など全8モデル。直販ECサイト「ディーフダイレクトストア」および全国の三菱自動車正規ディーラーを通じて順次販売を開始する。

近年、自動車のディスプレイは大型化・高精細化が進んでいるが、それに伴い「日中の日差しが反射して画面が見にくい」「タッチ操作による指紋汚れが目立つ」といった悩みも増えている。ディーフはスマートフォン用保護フィルムで長年培った技術を応用し、車載ディスプレイに特化した高機能フィルム「Multifunction Screen Protector」を開発した。

本製品は、三菱自動車の主力車種である「デリカミニ」「eKシリーズ」「アウトランダー」「トライトン」「デリカD:5」などのナビゲーション、ディスプレイオーディオ、およびメーターパネルに対応する計8ラインナップとなっている。

このシリーズは三菱自動車が厳選したカーライフを豊かにする商品群「M Selection」に採用された。車両の設計データに基づいた精密なフィッティングと、過酷な車内環境に耐えうる高い信頼性が評価されている。新車購入時はもちろん、既に乗っている車両への装着も、全国の三菱自動車正規ディーラーにて行える。

製品の主な特徴として、まず見やすさを追求した「AG+AR」ダブル加工を採用。外光の映り込みを抑える「アンチグレア(AG)」処理と、光の反射を低減する「アンチリフレクション(AR)」処理を組み合わせたダブル加工を施した。直射日光が当たる環境下でも画面の白飛びを抑え、くっきりとした視界を確保する。

表面には特殊な防汚コーティングを施しており、指紋や汚れが付きにくく、付着しても簡単に拭き取ることができる。また、指すべりが非常に良く、地図のスクロールやタッチ操作がスムーズに行える。

鉛筆硬度4H相当のハードコート層により、爪やクリーニング時の摩擦によるキズ付きを防止する。

粘着面の保護シート(剥離フィルム)を中央で分割した「キレセパ」構造を採用。位置合わせが簡単で、大きなフィルムでも気泡やホコリを巻き込むことなく、きれいに貼り付けることができる。

素材の調達から加工、品質管理、梱包に至るまで、すべての工程を日本国内で行っている。

価格はオープンプライス、素材はPET(基材)とシリコン(粘着層)。付属品としてクリーニングクロス、ホコリ除去シール、貼り付け用ヘラが含まれる。

お取り扱い店は全国の三菱自動車正規ディーラー(「M Selection」商品として購入可能)およびディーフダイレクトストアとなっている。