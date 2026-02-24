ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

三菱自動車の8車種に対応、車載ディスプレイ保護フィルムが「M Selection」に採用…ディーフが開発

ディーフの高機能ディスプレイ保護フィルムが三菱自動車「M Selection」に採用
  • ディーフの高機能ディスプレイ保護フィルムが三菱自動車「M Selection」に採用
  • ディーフの高機能ディスプレイ保護フィルムが三菱自動車「M Selection」に採用
  • ディーフの高機能ディスプレイ保護フィルムが三菱自動車「M Selection」に採用
  • ディーフの高機能ディスプレイ保護フィルムが三菱自動車「M Selection」に採用

ディーフは、三菱自動車向けの車種専用設計ディスプレイ保護フィルムおよびメーター保護フィルムを開発したと発表した。

【画像全4枚】

本製品は、その品質と機能性が認められ、三菱自動車の純正アクセサリーに準ずる商品ラインアップ「M Selection」に採用された。

対応車種は「デリカミニ」「eKシリーズ」「アウトランダー」「トライトン」「デリカD:5」など全8モデル。直販ECサイト「ディーフダイレクトストア」および全国の三菱自動車正規ディーラーを通じて順次販売を開始する。

近年、自動車のディスプレイは大型化・高精細化が進んでいるが、それに伴い「日中の日差しが反射して画面が見にくい」「タッチ操作による指紋汚れが目立つ」といった悩みも増えている。ディーフはスマートフォン用保護フィルムで長年培った技術を応用し、車載ディスプレイに特化した高機能フィルム「Multifunction Screen Protector」を開発した。

本製品は、三菱自動車の主力車種である「デリカミニ」「eKシリーズ」「アウトランダー」「トライトン」「デリカD:5」などのナビゲーション、ディスプレイオーディオ、およびメーターパネルに対応する計8ラインナップとなっている。

このシリーズは三菱自動車が厳選したカーライフを豊かにする商品群「M Selection」に採用された。車両の設計データに基づいた精密なフィッティングと、過酷な車内環境に耐えうる高い信頼性が評価されている。新車購入時はもちろん、既に乗っている車両への装着も、全国の三菱自動車正規ディーラーにて行える。

製品の主な特徴として、まず見やすさを追求した「AG+AR」ダブル加工を採用。外光の映り込みを抑える「アンチグレア(AG)」処理と、光の反射を低減する「アンチリフレクション(AR)」処理を組み合わせたダブル加工を施した。直射日光が当たる環境下でも画面の白飛びを抑え、くっきりとした視界を確保する。

表面には特殊な防汚コーティングを施しており、指紋や汚れが付きにくく、付着しても簡単に拭き取ることができる。また、指すべりが非常に良く、地図のスクロールやタッチ操作がスムーズに行える。

鉛筆硬度4H相当のハードコート層により、爪やクリーニング時の摩擦によるキズ付きを防止する。

粘着面の保護シート(剥離フィルム)を中央で分割した「キレセパ」構造を採用。位置合わせが簡単で、大きなフィルムでも気泡やホコリを巻き込むことなく、きれいに貼り付けることができる。

素材の調達から加工、品質管理、梱包に至るまで、すべての工程を日本国内で行っている。

価格はオープンプライス、素材はPET(基材)とシリコン(粘着層)。付属品としてクリーニングクロス、ホコリ除去シール、貼り付け用ヘラが含まれる。

お取り扱い店は全国の三菱自動車正規ディーラー(「M Selection」商品として購入可能)およびディーフダイレクトストアとなっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱自動車

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES