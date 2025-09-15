ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

フェラーリやポルシェなど5ブランドが集結、「CORNES Day 2025」10月開催へ…富士スピードウェイで

コーンズ・モーターズは、10月19日に富士スピードウェイで年に一度のオーナー向けサーキットイベント「CORNES Day 2025 in Fuji Speedway」を開催すると発表した。

このイベントは「心躍る瞬間"クルマって本当楽しい!"」をコンセプトに、同社グループが取り扱うフェラーリ、ランボルギーニ、ロールスロイス、ベントレー、ポルシェ、シンガー・ヴィークル・デザインのオーナーが一堂に会する特別な祭典となる。

昨年は約300台、総勢600名を超えるコーンズファミリーが集結し、圧巻のパレードランで国際レーシングコースを彩った。今年も多くの参加者に楽しんでもらえるよう、サーキット走行や試乗会に加え、特別なプログラムを用意している。

注目は日本初公開となるポルシェ『911 Carrera Coupe Reimagined by Singer』の特別展示だ。グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードやモントレー・カー・ウィークで公開され話題となったシンガー・ヴィークル・デザインの希少なモデルが、ついに日本に初上陸する。

また、シンガー・ヴィークル・デザイン創業者のロブ・ディキンソン氏、チーフテストドライバーのマリノ・フランチッティ氏が来日し、イベントに登壇予定となっている。

その他のコンテンツとして、5ブランドのモビリタ試乗会、横浜ボディショップによる車両ボディメンテナンス紹介、キッズコーナー、グルメコート、ヘリコプター遊覧飛行、熱気球体験などが予定されている。

走行プログラムでは、スポーツ走行、アクティブ走行、ファミリー走行、逆走パレードランなど、各々のドライビングテクニックや楽しみ方に合わせた多彩なプログラムを用意。サーキットという特別な空間で、愛車と共に特別なドライビングを楽しむことができる。

対象ブランドのオーナーで、開催前にコーンズのサービスで走行前点検を済ませていれば、新規の方でも参加可能となっている。予約はコーンズモーターズ公式ホームページより受付中だ。

