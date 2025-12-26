中央道・談合坂SA上り、年末年始イベント「談合坂祭り2026」…12月27日から開催

中日本エクシス西関東支店は、中央自動車道・談合坂サービスエリア上り線で、2025年12月27日から2026年1月5日までの10日間、「談合坂祭り2026お正月は談合坂SA(上り)で!」を開催する。

【画像全4枚】

期間中は和太鼓演奏をはじめ、心温まるふるまい汁やお菓子掴み取り、人気のキッチンカー、限定商品販売など、楽しいコンテンツを多数用意する。

和太鼓演奏は12月30日14時から、1月4日14時からと15時からの計3回開催。新春を彩る華やかなパフォーマンスショーを太鼓心十が披露する。なお下り線でも12月30日と1月4日に開催予定。

お雑煮の振る舞いは1月1日と2日の2日間、14時から実施。新年を祝うお雑煮を各日先着約200名分、数量限定で提供する。

お菓子掴み取りは1月3日11時から16時まで開催。館内店舗で2026円以上購入した客を対象にサービスを実施する。ただし宝くじ、カフェショップ、談合坂やさい村での購入は対象外となる。

期間限定キッチンカーは12月31日から1月5日まで、日替わりで3店舗から5店舗が出店。オムソバ、ベビーカステラ、フルーツ飴、クレープなどを販売する。

特別商品として、桔梗信玄餅「極み」「味くらべ」を1月1日から3日まで数量限定で販売する。

年越し商品は12月27日から31日まで、温かい年越しメニューとしてかき揚げそば、ラーほー、ほうとう各種を用意する。

新春特別プレゼントとして、1月1日11時からレストラン・フードコートで食事をした客先着100名に「みかん」をプレゼントする。

また1月2日14時からと15時からの2回、NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」が登場。写真撮影やふれあいを楽しめる。

なお、各イベントは予告なく内容等を変更する場合がある。