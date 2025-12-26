ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

中央道・談合坂SA上り、年末年始イベント「談合坂祭り2026」…12月27日から開催

「談合坂祭り 2026」
  • 「談合坂祭り 2026」
  • 太鼓心十
  • 会場 (イメージ)
  • みちまるくん

中日本エクシス西関東支店は、中央自動車道・談合坂サービスエリア上り線で、2025年12月27日から2026年1月5日までの10日間、「談合坂祭り2026お正月は談合坂SA(上り)で!」を開催する。

【画像全4枚】

期間中は和太鼓演奏をはじめ、心温まるふるまい汁やお菓子掴み取り、人気のキッチンカー、限定商品販売など、楽しいコンテンツを多数用意する。

和太鼓演奏は12月30日14時から、1月4日14時からと15時からの計3回開催。新春を彩る華やかなパフォーマンスショーを太鼓心十が披露する。なお下り線でも12月30日と1月4日に開催予定。

お雑煮の振る舞いは1月1日と2日の2日間、14時から実施。新年を祝うお雑煮を各日先着約200名分、数量限定で提供する。

お菓子掴み取りは1月3日11時から16時まで開催。館内店舗で2026円以上購入した客を対象にサービスを実施する。ただし宝くじ、カフェショップ、談合坂やさい村での購入は対象外となる。

期間限定キッチンカーは12月31日から1月5日まで、日替わりで3店舗から5店舗が出店。オムソバ、ベビーカステラ、フルーツ飴、クレープなどを販売する。

特別商品として、桔梗信玄餅「極み」「味くらべ」を1月1日から3日まで数量限定で販売する。

年越し商品は12月27日から31日まで、温かい年越しメニューとしてかき揚げそば、ラーほー、ほうとう各種を用意する。

新春特別プレゼントとして、1月1日11時からレストラン・フードコートで食事をした客先着100名に「みかん」をプレゼントする。

また1月2日14時からと15時からの2回、NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」が登場。写真撮影やふれあいを楽しめる。

なお、各イベントは予告なく内容等を変更する場合がある。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

NEXCO中日本 中日本高速道路

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES