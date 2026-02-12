NEXCO中日本の高速道路定額乗り放題「速旅」と連携、長野・山梨・静岡3県のアウトドアサウナ巡りドライブプラン発売

静岡サウナ協議会、山梨県アウトドア聖地化実現協会、信州サウナ同盟は、中日本高速道路の高速道路定額乗り放題商品「速旅」と連携し、アウトドアサウナ施設利用券が付いたドライブプランを発売した。

【画像全3枚】

長野県、山梨県、静岡県では、アウトドアサウナの実施に障壁となっていた「公衆浴場法施行条例」の改正が進められ、着衣による目隠し不要への規制緩和により、自然資源を生かしたアウトドアサウナの取り組みが加速している。

本企画では、富士山・南アルプスを代表とした自然景観を有する静岡・山梨・長野3県のアウトドアサウナ施設を、高速道路を活用しながらととのいを求めて周遊する新しい旅のかたちを提案する。

商品名は「速旅 FUJI-ALPS SAUNA LOOP~静岡・山梨・長野を巡るアウトドアサウナ利用券付ドライブプラン~」。定額料金による高速道路の指定区間の利用と、アウトドアサウナ施設の支払いに利用できる利用券が一体となったプランだ。

プランは4種類から選択できる。A「発着なし 静岡県全域周遊 2日間」は普通車9100円(軽自動車8000円)、B「首都圏→安曇野・掛川 3日間」は普通車1万0300円(軽自動車9000円)、C「中京圏→安曇野・静岡西部 2日間」は普通車9500円(軽自動車8400円)、D「発着なし 静岡・河口湖周遊 2日間」は普通車8000円(軽自動車7200円)となっている。

対象エリアの参加サウナ施設は全12施設。静岡県から「石畳茶屋 縁-en-」(島田市)、「プライベート駅サウナ ととのい場」(静岡市)、「Private Sauna PEACE」(御前崎市)、「サウナ天竜」(浜松市)、山梨県から「道志川サウナ」(道志村)、「琴川キャンプ場」(山梨市)、「湖畔の楽園ドラゴンサウナ」(市川三郷町)、「滝と清流の楽園ドラゴンサウナ」(南アルプス市)、長野県から「hyva sauna」(上田市)、「別所温泉 水玉 sauna」(上田市)、「tabi-shiro」(松本市)、「Sauna Village AKASAWA」(上松町)が参加する。

本プランは、高速道路周遊パスと4000円分のアウトドアサウナ利用券がセットになったお得なドライブ商品。利用の流れは、まずサウナ施設を事前予約し、NEXCO中日本の速旅WEBサイトより商品を購入(利用日前日まで受付)。利用当日は施設で申込確認書を提示し、割引・特典を受けながらサウナ体験ができる。

周遊促進企画として、ハイスペック(静岡県三島市)が企画・制作する周遊コンテンツ「デジタルフォトビンゴ」を活用した企画を実施する。デジタルフォトビンゴは、指定されたスポットを巡り、写真を撮影してビンゴを完成させる「ゲーム×写真×観光」を融合した新しい周遊体験ツールだ。

参加費は1人500円で、参加者全員に「12施設限定オリジナルサウナステッカー」をプレゼント。ビンゴ達成者の中から、抽選で限定サウナグッズをプレゼントする。また、本企画にて撮影した写真を活用したフォトコンテストを開催し、優秀作品には豪華サウナグッズをプレゼントする。

さらに、本企画を起点に、さらなるサウナ周遊企画の拡充を目指し、アウトドアサウナ文化の継続的な発信・地域連携強化に向けたクラウドファンディング(プラットフォーム:CAMPFIRE)を実施予定。タイトルは「長野・山梨・静岡|県境を越える広域サウナ推進プロジェクト」で、実施期間は2月6日から4月28日まで、目標金額は30万円となっている。