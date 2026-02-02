ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

高校生が企画した新土産「五平フィナンシェ」、中央道恵那峡SAで2月3日発売

フィナンシェと五平だれを組み合わせた新感覚商品「五平フィナンシェ」
中日本エクシスは、岐阜県立中津商業高等学校および名鉄ミライートと連携し、中央道の恵那峡サービスエリア下りの新たな土産品として「五平フィナンシェ」を開発し、2月3日より販売を開始する。

今回の産学連携では、中津商業高校ビジネス科流通コースの生徒が主体となり、恵那峡SA下りで販売する土産品の商品企画・コンセプト立案・内容構成に取り組んだ。

岐阜・東濃地域の郷土食「五平餅」に着目し、「手軽に楽しめること」「お土産として持ち帰りやすいこと」「自宅でも味わえること」をテーマに検討を重ねた結果、フィナンシェと五平だれを組み合わせた新感覚の商品が誕生した。

「五平フィナンシェ」は、岐阜名物の五平餅に使われる特製だれをかけて味わう、米粉で仕立てた"もちもち食感"のバターフィナンシェが特長だ。

芳醇なバターの香りと、香ばしくコクのある五平だれの郷土らしい味わいが調和し、お土産としてはもちろん、自宅でも"ひと手間かけて楽しめる"新感覚スイーツを提案する。

内容量は4個入りで、フィナンシェ4個、特製だれ4個、マドラー4本がセットになっている。販売価格は1296円、賞味期限は90日。販売はスマイル-リンクが担当する。

《森脇稔》

