御殿場プレミアム・アウトレット、土日限定ドライブプラン発売…高速道路周遊パスと買い物券をセット

御殿場プレミアム・アウトレット
  • 御殿場プレミアム・アウトレット

NEXCO中日本、三菱地所・サイモン、静岡銀行、山梨中央銀行は2月16日、高速道路の定額利用と御殿場プレミアム・アウトレットの買い物券・クーポン、協賛施設特典をセットにしたETC車限定のドライブ旅行商品「御殿場プレミアム・アウトレットドライブプラン」を発売した。

本プランは、御殿場プレミアム・アウトレットでの買い物とあわせて周辺地域の観光施設の利用促進を目的に、御殿場プレミアム・アウトレットの買い物券と周辺エリアの協賛施設で利用できる特典をセットにした商品だ。

これまで平日を対象にした「御殿場プレミアム・アウトレット ドライブプラン」のみを販売してきたが、土日を対象に朝から晩までゆったりと楽しめる新たなドライブプランを販売する。

高速道路周遊パス(発着エリアから周遊エリアまでの高速道路往復と周遊エリア内の乗り放題)と御殿場プレミアム・アウトレットで利用できる買い物券、さらに協賛施設が提供する特典がセットになったお得なドライブプランだ。買い物の前後に地域の協賛施設でも充実した時間を過ごしてもらうことを目的としているため、アウトレットの買い物券は10時から13時の間に交換する。

本プランの「買い物券」は、利用期間(2日間)のうち、土曜の1回に限り引き換えできる。買い物券3000円分の他にアウトレット内対象店舗で割引やサービスに利用できるクーポンシートがセットになっている。

本プランの「特典」は土日にアウトレット外の対象店舗でアンケートに回答することで受けられる。帰りに際しては、遅い時間に協賛施設を利用し、20時以降に高速道路に流入すると比較的混雑を避けられるため、協賛施設をぜひ活用してほしいとしている。

対象車両はETCを利用の普通車・軽自動車(二輪車含む)。利用期間は2026年3月7日から2026年7月26日の土日出発のみ。2026年2月16日からNEXCO中日本公式WEBサイトで受付開始。ゴールデンウィーク、三連休、御殿場プレミアム・アウトレットのバーゲン及びセール期間を除く。

販売プランは、普通車2日間プランが1万2500円から、軽自動車等2日間プランが1万500円から。日帰りで利用することも可能だ。

《森脇稔》

