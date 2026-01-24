「ETC専用料金所」東名川崎ICなど35か所に、3月から順次運用開始

NEXCO中日本は、2026年春から35料金所でETC専用料金所の運用を開始すると発表した。今後もETC専用料金所の導入拡大を進めていく。

【画像全3枚】

最初の運用開始は3月9日15時からで、東名高速道路の東名川崎ICで実施される。その後、3月16日には首都圏中央連絡自動車道の海老名IC、東名高速道路の秦野中井IC、中部横断自動車道の白根IC、首都圏中央連絡自動車道の相模原愛川ICなどで順次開始される。

3月23日には新東名高速道路の森掛川IC、東名高速道路の菊川IC、磐田IC、中央自動車道の相模湖東IC、勝沼IC、諏訪南ICなど多数の料金所で運用が始まる。3月25日には新東名高速道路の藤枝岡部IC、3月30日には新東名高速道路の新秦野IC、清水いはらIC、中部横断自動車道の南アルプスIC、長野自動車道の塩尻IC、中央自動車道の甲府南ICで開始される。

4月に入ると、伊勢湾岸自動車道の湾岸弥富IC、名港潮見IC、弥富木曽岬IC、飛島ICなどで運用が始まる。東名阪自動車道の桑名IC、長島IC、伊勢湾岸自動車道の湾岸桑名IC、みえ朝日ICでも4月7日から開始される。

東海北陸自動車道では尾西IC、関IC、一宮西IC、一宮木曽川ICなどで4月8日から10日にかけて順次運用を開始。東海環状自動車道の美濃加茂IC、豊田藤岡ICでも4月9日から運用が始まる。

最後の運用開始は5月11日から12日で、名古屋第二環状自動車道の千音寺南本線料金所、飛島北IC、清洲東ICで実施される。

ETC専用料金所の運用開始に合わせ、IC付近の高速道路本線および一般道の案内標識に、ETC専用の標示板を設置する。

ETC車載器未設置やETCカード未挿入などでETC専用料金所を利用した場合は、後退せずに「ETC/サポート」または「サポート」と表示されたレーンを通行し、一旦停止して係員などの指示に従う必要がある。