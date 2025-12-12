ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

富士スピードウェイで花火イベント、早割チケット販売スタート…2026年4月開催へ

富士山花火vsスピードウェイ2026
  • 富士山花火vsスピードウェイ2026
  • 富士山花火vsスピードウェイ2026
  • 富士山花火vsスピードウェイ2026
  • 富士山花火vsスピードウェイ2026

富士山花火実行委員会は、2026年4月11日に富士スピードウェイで開催予定の大型花火イベント「富士山花火vsスピードウェイ2026」の観覧チケットを、2025年12月11日10時より全国販売を開始した。

【画像全4枚】

今回は10%オフの早割チケットを多数の券種で用意。早割チケットは2026年1月10日23時59分までの期間限定、数量限定での販売となる。

早割対象となるのは、グランドスタンド席、パドックパノラマリクライニングチェア、エキサイティング花火直下エリアリクライニングチェア、Aパドックドライブイン花火、Cパドック・P18・P19パノラマ観覧エリア(駐車場付)、バイカーズパラダイスゾーン(サーキット走行なし)の各席種。

一方、カメラ席(グランドスタンド内ボックス席、モビリタ駐車場、P12)、Bパドック最前列確約ドライブイン花火(観覧スペース付)、Aパドック最前列確約リクライニングチェアは、早割による値引きの対象外となり、通常価格での販売となる。

新設のプレミアム席として、Aパドックの最前列だけに設けたリクライニングチェア席が登場。花火の打ち上げエリアを正面にとらえた特等席で、前方に人の往来がないレイアウトのため、視界を遮られることなく、ゆったりと腰掛けて花火と演出を楽しめる。全64席のみのプレミアムシートとして新たに設定した。

また、前回開催で好評だったカメラ席は、今回から花火正面となるP12エリアに場所を移し、さらにパワーアップ。花火の開きが正面から抜けるポジションに加え、カメラマン専用エリアのため一般客の往来がなく、三脚を据えて撮影に集中できる環境となっている。それにもかかわらず、前回開催時から価格は据え置きとし、これまで以上にクオリティの高い撮影体験を目指している。

チケットは、アソビュー!、イープラス、カンフェティ(電話受付も実施)、KLOOK(多言語対応)、KKday(多言語対応)、楽天エクスペリエンス(多言語対応)、ローソンチケットで購入できる。チケットぴあは12月18日より受付開始となる。

当日は13時開場予定。花火打ち上げ開始の約30分前まで、会場内外でさまざまなプログラムを楽しめる。グルメ、クルマ体験コンテンツ、ワークショップ、走行コンテンツなど、家族や仲間とともに、春の一日を丸ごと満喫できるコンテンツを用意する予定だ。

「春の桜」「富士山」「本格サーキット」「日本トップレベルの花火師による大型花火」という、他にはない組み合わせの、日本が誇る美と技を1日かけて味わえるフェス型花火イベントとして、多くの来場者から世代を問わず高い評価を得てきた。

昼はお花見やモータースポーツ・体験コンテンツ、夜はサーキットならではの演出とともに打ち上がる大型花火の競演と、一日を通して楽しめるフェス型の花火イベントとして定着しつつある。次回開催では、こうしたこれまでの好評コンテンツをさらに発展させ、演出・体験プログラムともにパワーアップした内容で届ける予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

富士スピードウェイ

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES