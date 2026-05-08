映画『ワイルド・スピード』関連の演出も、FUELFEST JAPAN 2026…富士スピード・ウェイで8月11日開催

FUELFEST JAPAN 2026が、8月11日（祭日・山の日）に富士スピード・ウェイで開催される。今回で5回目となる「FUELFEST JAPAN 2026 5th」で、開催時間は10:00～18:00だ。

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FUELFESTは、地震や津波などの災害に襲われた国へ24時間以内に支援を届ける団体「Reach Out Worldwide（ROWW）」を支援する目的で始まった。ROWWは2010年に故ポール・ウォーカーが設立し、現在は実の弟であるコディ・ウォーカーが引き継いで活動している。FUELFEST JAPANの売上の一部もROWWへ寄付される。

イベントでは、映画『ワイルド・スピード』関連の演出が目玉となる。オープニングでは、映画のレプリカ車両にセレブが登場し、映画の収録のようなライブ感をうたう。来場者は約3万人を想定している。

プログラムは、4時から「人気のパレードラン」を実施し、サーキット走行で映画シーンを体験できる。主な企画として、2000台のチューニング・カー展示、200台のスーパーカー走行枠、100対決／200台の0～200mドラッグレース対決、ハリウッドスターのトークショー、Movieドリフト・エリアなどを予定する。

販売は一般入場券が1名6,600円（40,000枚）で、ファミリーマート店舗で発券する。駐車券は1台2,200円（7,500台）。ほかにShow car（1台22,000円）、VIPシューカー・エリア（1台165,000円）、フォト・チケット（1グループ最大6名で220,000円、限定50グループ）などが用意される。

主催はKamiwaza-Japan（FUELFEST JAPAN実行委員会）。制作・企画はKamiwaza Japan。問い合わせ先はKamiwaza Japanだ。