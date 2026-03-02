ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

災害時の生活用水確保へ、ヤマハ発動機が磐田市の公園で「浄水システム」実証実験

磐田市内の「かぶと塚公園」に設置されるヤマハ発動機の浄水装置「ヤマハクリーンウォーターシステム」
  • アフリカ西部・カメルーンで稼働する「ヤマハクリーンウォーターシステム」（写真は2016年）
  • ヤマハクリーンウォーターシステムのデザイン最終案

ヤマハ発動機は、同社製の浄水装置「ヤマハクリーンウォーターシステム」（YCW）を磐田市内の「かぶと塚公園」に設置し、災害発生時の活用を中心にした国内需要の検証を行う実証実験を、4月15日から開始する。

YCWはこれまで水道設備の行き届かない国や地域における水へのアクセス向上のため、主にアジア、アフリカの村落地域に導入されてきたが、災害時の活用を見据えた導入は今回初めてとなる。

YCWは市内の指定避難所および指定緊急避難場所である磐田市総合体育館が立地する「かぶと塚公園」（磐田市見付）に設置し、今後2年間、2028年まで実証実験を行う。

これまで国内で発生した大規模災害では、断水により、洗濯や入浴、清掃などに使用する生活用水が長期間にわたり確保できなくなり、被災者は不便な生活を余儀なくされてきた。

磐田市でも市民へ無償で生活用水を提供する「災害時協力井戸」を募集するなど、大規模災害発生時における生活用水の確保に取り組んでおり、今回同社のYCWを設置することで、災害時給水体制のさらなる強化を目指す。

実証実験では、防災訓練で市民の方に利用方法を体験してもらうなど、地域の方の運用参加を通じ、その声をもとに課題検証を行う。

その他、市内の学校教育での活用も予定しており、YCWを市内の小中学校の総合学習の授業に取り入れ、国連の掲げるSDGs「安全な水と衛生」（目標6）、「住み続けられるまちづくり」（目標11）を学ぶプログラムも計画されている。

実際の浄水装置を教材に、安心して利用できる水の重要性や浄水技術、地域防災の仕組みを学ぶことで、子どもたちの防災意識や社会課題解決などの理解を深める機会につなげる。

なお、今回の設置にあたり、YCWでは景観と市のモチーフを意識した特別デザインを採用した。濃淡の異なる青色を基調に、生物浄化プロセスを象徴した砂利や微生物のイラストを配し、さらに、市のシンボルである昆虫「ベッコウトンボ」をイメージしたべっこう色をアクセントとして施している。運用開始前の3月27日には、子供たちに浄水槽に絵を描いてもらうペイント体験を実施し、防災やSDGsへの興味関心を喚起する。

同社は本取り組みを、地域との新たなつながりを創出する機会として捉え、災害に強いまちづくりやSDGs教育などを通じ、地域の課題解決に寄与する幅広い取り組みを、市と共に進めていく。

