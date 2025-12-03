2025クリスマスおもちゃ、7つのトレンド…ロングセラーと新潮流が並ぶ

日本玩具協会と東京玩具人形協同組合は12月2日、東京・浅草橋ヒューリックホールで「クリスマスおもちゃ」トレンド記者発表会を開催した。玩具業界にとってクリスマス商戦は最大の需要期で、12月と正月商戦で年間売り上げの約40％を占める。

玩具市場は少子化の中でも堅調で、2019年度以降5年連続で売り上げが伸び、2001年の市場規模調査開始以来、過去最高を更新している。両団体は、業界一丸で商戦期を盛り上げるため、今年で6回目となる発表会を実施した。

◆7つのトレンド

今年、業界が注目するのは、昭和・平成・令和を通じて支持されてきた「50年以上、大人気のトイブランド」だ。1959年発売のプラレール、67年のリカちゃん、70年のトミカ、71年の変身ベルト、75年のスーパー戦隊など、長寿シリーズの最新商品がクリスマス商戦の中心となりそうだ。

さらに、今年の新潮流として「エイジレストイ」が挙げられる。おもちゃの楽しみ方が年齢を超えて広がり、大人も子どもも遊べる商品が増加している。“ぬい活”を背景にした「SNS時代だから人気上昇のぬいぐるみ」や、デジタル化の進展とは逆に触感を重視する「てざわりトイ」も人気を集める。

加えて、少子化の中でもヒットが続く「ベビートイ＆知育トイ」、変形・合体・バトル要素が進化した「アクショントイ」、大人層にも浸透した「キダルトトイ」など、多様なジャンルに業界の注目が集まった。

たまごっちパラダイス

◆クリスマスおもちゃ2025人気投票

東京玩具人形協同組合は、保護者を対象に「クリスマスおもちゃ2025人気投票」を10月31日から11月20日まで実施した。対象は「日本おもちゃ大賞2025」入賞の44商品で、保護者や祖父母が子どもや孫に贈りたい商品を選ぶ形式である。当日は、この人気投票の結果も発表された。

総合ランキング1位は『タマゴッチ・パラダイス』（バンダイ）、2位は『運動・知育・遊びもいっぱい！GoGo！アンパンマンサイクリング』（セガフェイブ）、3位は『トミカ・プラレールブロックのりものブロックタウン ボックス』（タカラトミー）だった。自動車・乗り物関連では、12位に『ちびっこバス タヨ 緊急出動センタープレイセット』（バンダイ）がランクインした。

トミカ・ブラレールブロック のりものブロックタウンボックス

プレゼント対象が未就学児＝5歳以下の部門は1位：運動・知育・遊びもいっぱい！GoGo！アンパンマンサイクリング、2位：トミカ・プラレールブロックのりものブロックタウン ボックス。小学生以上＝6歳以上の部門は1位：タマゴッチ・パラダイス。

「パパ・ママが選んだ」は1位がタマゴッチ・パラダイスで、5位にトミカ・プラレールブロックのりものブロックタウン ボックスがランクインした。「じいじ・ばあばが選んだ」は1位が運動・知育・遊びもいっぱい！GoGo！アンパンマンサイクリングで、3位にトミカ・プラレールブロックのりものブロックタウン ボックスがランクインした。

ちびっこバスタヨ 緊急出動センタープレイセット

◆あげたいおもちゃ、自分で欲しいおもちゃ

プレゼントや自分へのごほうびになる「クリスマスおもちゃ」を、今シーズンのトレンドに沿って紹介していく。人気投票の結果と合わせて、おもちゃ選びの参考にしてほしい。日本玩具協会と東京玩具人形協同組合のチョイスしたものから、さらに自動車・乗り物関連のおもちゃを中心に紹介する。

7つのトレンドテーマ

○戦後80年「50年以上、大人気のトイブランド」

○おもちゃの新トレンド「エイジレストイ」

○ぬい活で注目「SNS時代だから人気急上昇のぬいぐるみ」

○デジタル時代に新鮮な「てざわりトイ」

○少子化でもヒット商品が生まれる「ベビートイ＆知育玩具」

○変形・合体・バトルが進化した「アクショントイ」

○大人も楽しむ「キダルトトイ最前線」

「50年以上人気のトイブランド」で、日本を代表するダイキャスト製ミニカーがタカラトミーの『トミカ』だ。マイカーブームの1970年に誕生して以来、子ども達のクルマへの慣れを映起し続けてきた。2025年クリスマスプレゼント向けは「トミカ 2つのコースをいったりきたり！ツインコースやまみちドライブ」だ。2つのやまみちコースをダイナミックにトミカを走行させるのが楽しい。

『プラレール』（タカラトミー）は、1959年に発売された「ブラスチック汽車・レールセット」からスタートした。最新商品の「プラレールトミカと遊ぼう！ぐるっとカンカン踏切」は、レバーとボタンでプラレールとトミカをコントロールして遊ぶことができる。

トミカ 2つのコースをいったりきたり！ツインコースやまみちドライブ

「エイジレストイ」の先駆けともいえるのが、1996年に女子高生が火付け役となり大ブームとなった『たまごっち』（バンダイ）だ。最新商品「たまごっちパラダイス」はお世話遊びが進化して、細胞レベルから宇宙レベルまで世話を楽しめる。

「ベビートイ＆知育玩具」の『トミカ・ブラレールブロック のりものブロックタウンボックス』（タカラトミー）は、子ども達が大好きなトミカやプラレールと一緒に遊べるブロックセットで、初めてでも簡単に遊ぶことができ、子ども達の集中力や創造力などを養うことが期待できる。

1/20 R/C KNIGHTRIDER K.I.T.T.／K.A.R.R.

『運動・知育・遊びもいっぱい！GOGO！ アンパンマンサイクリング』（セガフェイブ） は、テレビに繋いでハンドル操作やペダルをこぐ自転車遊びが楽しめる。室内で遊べるので運動不足になりがちな寒い冬にピッタリの商品と言える。夏の間は外出を控えるような猛暑の日に、室内での遊びに活躍したという。

そのほか、子どもが大好きなキャラクター商品としては、韓国発の人気のりものキャラクターの商品『ちびっこバスタヨ 緊急出動センタープレイセット』（バンダイ）も人気になりそうだ。

「キダルトトイ最前線」の玩具では、大人世代に懐かしい海外ドラマに登場するマシンをR／Cで再現した『1/20 R/C KNIGHTRIDER K.I.T.T.／K.A.R.R.』（ハピネット）や、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』第3作に登場する蒸気機関車型タイムマシンを再現した『超合金 TIME TRAIN』（BANDAI SPIRITS）なども、ファンの注目を集めるだろう。