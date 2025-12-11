RZ34『フェアレディZ』の制動能力とコントロール性をさらに追及、ブリッツから「ビッグキャリパーキットII」が発売

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）から日産『フェアレディZ』（RZ34 2023年4月～）適合の「ビッグキャリパーキットII」が新発売。パッドによりストリート用とレーシング用があり、税込み価格はそれぞれ42万9000円・44万円。

【画像】ブリッツのRZ34『フェアレディZ』用ビッグキャリパーキットII

ビッグキャリパーキットIIは従来品からデザインを一新し、高い制動能力とコントロール性を追求したキャリパー＋ディスク＋パッド＋ホースの車種別キット。キャリパーはアルミ鍛造製造により高次元の軽量性・高剛性を両立している。ディスクはスリットロータータイプを採用して、高い放熱性によりフェード現象を抑制し、パッドの制動力を最適な状態に保つことができる。

今回発売のRZ34・フェアレディZ用はフロント用のみ。ディスクはΦ335の1ピースで、キャリパー型は6POTとなっている。専用のステンレスメッシュ・テフロンブレーキホースが付属し、鮮やかなメタリックキャリパーとブラックベルハウジングにより引き締まった足回りを演出できる。

なお、装着にはバックプレートの加工が必要。純正19インチホイールは装着可だが、純正18インチホイールは装着未確認とのこと。あらかじめ装着するホイールの逃げを確保できるか十分に検証を行うため、同社サイトには適合車種ごとにホイール逃げ確認用型紙が用意されている。

ブリッツ ビッグキャリパーキットII フェアレディZ（RZ34）ストリート用