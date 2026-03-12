ヒョンデ、スーパー耐久に「エラントラ N」投入…WEC富士ラウンドにはGenesis Magma Racing参戦へ

ヒョンデモビリティジャパンは3月11日、代官山T-SITE GARDEN GALLERYにて「Hyundai Mobility Japan 2026 モータースポーツ戦略発表会」を開催した。

【画像全7枚】

日本市場への長期的かつ本格的なコミットメントの証として、クルマを操る楽しさの提供や日本のEVレース発展に寄与するための新たな取り組みを発表した。

ヒョンデは2026年の具体的な取り組みとして、3項目を推進する。「1. レースの現場で走りをお見せすること」として、

WRCのラリージャパンでi20 N参戦、スーパー耐久シリーズへのエラントラ N参戦を予定している。さらにWEC富士ラウンドへは、グループブランドであるジェネシスよりGenesis Magma Racingが参戦し、大会を盛り上げる。また、国内唯一のEVレースシリーズ全日本EVグランプリのスポンサードを継続・強化する。シリーズチャンピオンには、副賞「ヒョンデN賞」として、韓国で開催される「Hyundai N Festival eN1カップ2027」へのスポット参戦を、ヒョンデが全面的にサポートする。

「2. 熱量をリアルタイムで届けること」として、モータースポーツ専用のWebサイトおよび公式SNSを正式オープンした。参戦情報に加え、レース車両の開発の様子、メカニックの挑戦、ドライバーの声など、現場のリアルな熱量が伝わるコンテンツを発信している。

「3. 人を通じて広げること」は、HMJモータースポーツアンバサダーとしてレーシングドライバーの織戸茉彩選手を迎え、全日本EVグランプリ第2戦(茂木)から「MAX ORIDO RACING」として参戦する。

この挑戦をともに盛り上げるパートナーとして、レーシングドライバーの織戸茉彩選手がHMJモータースポーツアンバサダーに就任することを発表した。アンバサダー活動を通じて、ヒョンデNブランドが掲げる「電動化時代においてもドライビングの愉しさを追求する」という理念「Never just drive.」を、日本のファンに届け、今後も挑戦を続けていく。

発表会には特別ゲストとして2025年スーパー耐久チャンピオンのリ・ジョンウ選手も登壇し、モータースポーツへの思いを熱く語り合う様子がみられた。