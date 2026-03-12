ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ヒョンデ、スーパー耐久に「エラントラ N」投入…WEC富士ラウンドにはGenesis Magma Racing参戦へ

HMJモータースポーツアンバサダーにレーシングドライバーの織戸茉彩選手
  • HMJモータースポーツアンバサダーにレーシングドライバーの織戸茉彩選手
  • ヒョンデ エラントラN1 TCエボレースカー（参考）
  • ヒョンデ『エラントラN1 TCエボレースカー』（参考）
  • ヒョンデ『エラントラN1 TCエボレースカー』（参考）
  • ジェネシスの新型ハイパーカー『GMR-001』
  • ジェネシスの新型ハイパーカー『GMR-001』
  • ジェネシスの新型ハイパーカー『GMR-001』

ヒョンデモビリティジャパンは3月11日、代官山T-SITE GARDEN GALLERYにて「Hyundai Mobility Japan 2026 モータースポーツ戦略発表会」を開催した。

【画像全7枚】

日本市場への長期的かつ本格的なコミットメントの証として、クルマを操る楽しさの提供や日本のEVレース発展に寄与するための新たな取り組みを発表した。

ヒョンデは2026年の具体的な取り組みとして、3項目を推進する。「1. レースの現場で走りをお見せすること」として、

WRCのラリージャパンでi20 N参戦、スーパー耐久シリーズへのエラントラ N参戦を予定している。さらにWEC富士ラウンドへは、グループブランドであるジェネシスよりGenesis Magma Racingが参戦し、大会を盛り上げる。また、国内唯一のEVレースシリーズ全日本EVグランプリのスポンサードを継続・強化する。シリーズチャンピオンには、副賞「ヒョンデN賞」として、韓国で開催される「Hyundai N Festival eN1カップ2027」へのスポット参戦を、ヒョンデが全面的にサポートする。

「2. 熱量をリアルタイムで届けること」として、モータースポーツ専用のWebサイトおよび公式SNSを正式オープンした。参戦情報に加え、レース車両の開発の様子、メカニックの挑戦、ドライバーの声など、現場のリアルな熱量が伝わるコンテンツを発信している。

「3. 人を通じて広げること」は、HMJモータースポーツアンバサダーとしてレーシングドライバーの織戸茉彩選手を迎え、全日本EVグランプリ第2戦(茂木)から「MAX ORIDO RACING」として参戦する。

この挑戦をともに盛り上げるパートナーとして、レーシングドライバーの織戸茉彩選手がHMJモータースポーツアンバサダーに就任することを発表した。アンバサダー活動を通じて、ヒョンデNブランドが掲げる「電動化時代においてもドライビングの愉しさを追求する」という理念「Never just drive.」を、日本のファンに届け、今後も挑戦を続けていく。

発表会には特別ゲストとして2025年スーパー耐久チャンピオンのリ・ジョンウ選手も登壇し、モータースポーツへの思いを熱く語り合う様子がみられた。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒョンデ（Hyundai、ヒュンダイ）

スーパー耐久

世界耐久選手権（World Endurance Championship：WEC）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES