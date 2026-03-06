ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ヒョンデ、消防士の安全を守る無人消防ロボット開発…6輪インホイールモーター装備

ヒョンデグループの無人消防ロボット
  • ヒョンデグループの無人消防ロボット
  • ヒョンデグループの無人消防ロボット
  • ヒョンデグループの無人消防ロボット
  • ヒョンデグループの無人消防ロボット
  • ヒョンデグループの無人消防ロボット
  • ヒョンデグループの無人消防ロボット

ヒョンデグループは、無人消防ロボットを韓国の消防庁へ寄贈した。ヒョンデ、キア、消防庁が共同開発した次世代災害対応プラットフォームである。

【画像全6枚】

無人消防ロボットは、倒壊、爆発、高温、有毒ガス、濃煙などのリスクにより消防士が進入困難な火災現場に先行配備される。遠隔操作で状況を確認・評価し、火元に接近して直接消火活動を行うことで、消防士と市民の生命と安全を守る。

ヒョンデグループの無人消防ロボットヒョンデグループの無人消防ロボット

無人消防ロボットは、軍事用に開発された多目的無人車両「HR-SHERPA」をベースに、遠隔操作、視界強化、熱管理パッケージを統合した「無人電動化技術」を搭載している。高温環境での運用のため、車体には自己散水冷却システムと断熱構造を備え、最大800度までの耐熱性能を持つ。これによりバッテリーと電気制御システムの安全な動作を支援する。

主要技術としては、周囲の地形や障害物を認識して衝突リスクを最小化する先進自動運転支援システムを搭載。最高速度は時速50kmで、縦方向60%、横方向40%までの傾斜に対応でき、地下駐車場や倉庫のスロープなど傾斜地域へのアクセスが可能だ。また、最大300mmの垂直障害物も乗り越えられる。

AI視界強化カメラは、短波長および長波長赤外線熱画像センサーを活用し、濃煙や高熱で視界が悪い状況でも正確なリアルタイム映像を送信して重要な状況認識を提供する。

高圧自己発光ホースリールは、暗闇でも自ら光を発する蓄光特性を持つ次世代消防ホースだ。視界が著しく制限される現場では、消防士は通常ホースを頼りに進入方向を判断し、脱出経路を確保する。地下エリアなど視界が悪い環境でも、ホースが光を発したり反射したりすることで、脱出経路を示し、進入チームの安全な移動を支援する。

ヒョンデグループの無人消防ロボットヒョンデグループの無人消防ロボット

6輪インホイールモーターシステムは、ヒョンデモービスの電動パワートレインで、6つの車輪それぞれにモーターを配置している。これにより360度のその場回転が可能で、狭い空間でも優れた機動性を発揮する。また、防水・防塵の電気モジュールにより高い耐久性を備える。別途のドライブシャフトが不要なため、駆動効率と制御性が向上し、ラストマイル物流ロボットや自律走行シャトルなど、低速精密操縦が必要な他のモビリティ用途にも大きな可能性を示している。

無人消防ロボットは単なる消火ツールではなく、災害現場をデジタル化する「データ取得プラットフォーム」としての機能に核心的価値がある。将来的には、煙の量、火災規模、温度などの現場データを機械学習で継続的に分析し、より高度な「火災対応プラットフォーム」へと進化することが期待されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒョンデ（Hyundai、ヒュンダイ）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

インホイールモーター

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES