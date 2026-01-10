ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

『アルシオーネ』の水平対向6気筒が復活!? スバル、『BRZ』に搭載でSUPER GT投入へ

SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
  • SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
  • SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
  • SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
  • SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
  • SUBARU WRX VBH 全日本ラリー参戦車（東京オートサロン2026）
  • SUBARU WRX VBH 全日本ラリー参戦車（東京オートサロン2026）
  • SUBARU スーパー耐久シリーズ2026 新参戦車（東京オートサロン2026）
  • SUBARU スーパー耐久シリーズ2026 新参戦車（東京オートサロン2026）

スバルとスバルテクニカインターナショナル（STI）は1月9日、「東京オートサロン2026」において、2026年のモータースポーツ活動計画を発表。SUPER GTシリーズに「水平対向6気筒ツインターボエンジン」を搭載した『BRZ』を投入することが明らかになった。

【画像】水平対向6気筒ツインターボを搭載するSUBARU BRZ GT300

SUPER GTシリーズでは、2026年シーズンも継続してGT300クラスに「SUBARU BRZ GT300」で参戦する。2012年に『BRZ』へマシンを変更し、今季で15年目の参戦となる。チーム総監督は小沢正弘、チーム運営はR&D SPORTが担当し、R&D SPORTの沢田稔が監督を務める。ドライバーは井口卓人選手と山内英輝選手、そしてリザーブドライバーは奥本雄士選手の体制で臨む。

SUBARU BRZ GT300のエンジンは、長年愛機として活躍したEJ20型を2025年シーズンで終了し、今季より3.0リットル水平対向6気筒ツインターボエンジンを搭載する。排気量の増加と多気筒化によるエンジンパフォーマンスの向上や、SUBARU BRZが従来より得意とするコーナリング性能にさらに磨きをかけ競争力を向上させている。

SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）

スバルでは水平対向6気筒エンジンを過去に生産していたが、SUBARU BRZ GT300に採用するユニットは、『アルシオーネSVX』に搭載されていたEG33型をベースに、レース用にチューニングした3.0リットルのツインターボとした。今季もさらなる速さを求めてシリーズチャンピオンを目指す。

ニュルブルクリンク24時間耐久レースでは、第54回ニュルブルクリンク24時間耐久レース（ドイツ・ラインラント=プファルツ州アイフェル地方、5月14～17日）にSP4Tクラスに参戦する。チーム総監督は高津益夫、監督に沢田拓也、技術監督に渋谷直樹、チーフエンジニアに宮沢竜太、チーフパワーユニットエンジニアに菊地渉が務める。ドライバーはカルロ・ヴァン・ダム（オランダ）、佐々木孝太（日本）、井口卓人（日本）、久保凜太郎（日本）の4名で臨む。

参戦車両の「SUBARU WRX NBR CHALLENGE2026」は昨年より最高出力を6.5%向上させ、またABS制御ユニットを刷新することで車両の操縦安定性の向上、新規エアロミラーによる旋回性能の向上などにより競争力を強化し、SP4Tクラスのみならず上位のSP8Tクラスまでを含めて、トップフィニッシュすることを目標にする。

SUBARU WRX VBH 全日本ラリー参戦車（東京オートサロン2026）SUBARU WRX VBH 全日本ラリー参戦車（東京オートサロン2026）

全日本ラリー選手権では、2026年シーズンも引き続きSUBARU TEAM ARAI（ドライバー新井敏弘選手）の運営サポートと車両開発のサポートを行なっていく。また、再び表彰台を狙うために、戦闘力を大幅に向上させたマシンを鋭意開発しており、シーズン途中での投入を予定している。

TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cupでは、2026年シーズンも引き続き、TOYOTA GAZOO Racingに協力し大会運営をサポートするとともに、STIがサービスチームを派遣しSUBARU BRZ Cup Car basicで参戦するユーザーを支援する。

スーパー耐久シリーズでは、2026年シーズンも引き続き、人材育成と技術の研鑽を目的として、スーパー耐久シリーズST-Qクラスに参戦する。チーム代表は本井雅人、監督兼チーフエンジニアは伊藤奨、ドライバーは井口卓人選手、山内英輝選手、そしてスバル社員ドライバーの体制で臨む。

SUBARU スーパー耐久シリーズ2026 新参戦車（東京オートサロン2026）SUBARU スーパー耐久シリーズ2026 新参戦車（東京オートサロン2026）

今シーズンより投入する新参戦車両は、「ジャパンモビリティショー2025」の出展車両「Performance-B STI concept」で提案した、スバルが持つ既存のアセットを組み合わせ、「もっと気軽に愉しめるクルマをつくろう」という考えをもとに製作した。このマシンをレースの現場で徹底的に鍛え上げ、進化させる中で得られる知見を、車両開発やパーツ開発につなげ、スバルならではの走る愉しさを、さらに高めていく。

搭載するパワーユニットは、FA24型水平対向直噴ターボエンジンを採用。出力を向上させつつ、よりクリーンで効率的な燃焼を目指し、環境性能の向上にも重点を置く。燃料については、引き続きENEOSの「低炭素ガソリン（E20）」を使用する。シャシー系では、サスペンション形式も含めた最適化を行ない、ボディ剛性では剛性解析を踏まえたボディ設計とし、より理想的な車両運動性能を持つマシンを目指した。また、ボディ周りでは、これまで以上に航空部門や空力部門との連携を深め、再生カーボンを積極的に採用するとともに、空力性能のさらなる向上も図る。

SUBARU スーパー耐久シリーズ2026 新参戦車（東京オートサロン2026）SUBARU スーパー耐久シリーズ2026 新参戦車（東京オートサロン2026）

スバルは、1990年のサファリラリー以来、全国の販売店から選抜されたメカニックをモータースポーツの現場へ派遣してきた。2026年も引き続き、ニュルブルクリンク24時間耐久レース、全日本ラリー、GR86/BRZ Cupのチームに販売店メカニックが参加し、レースをサポートする。この取り組みを通じてメカニックの技術力を向上し、顧客へカーライフの「安心と愉しさ」を届けていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル（ブランド、自動車）

STI スバルテクニカインターナショナル

東京オートサロン2026

東京オートサロン

SUPER GT

スーパー耐久

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES