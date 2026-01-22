「この値段は凄い！」STI装備満載のスバル『インプレッサ』、そのコスパがSNSで話題に

SUBARU（スバル）は「東京オートサロン2026」で『インプレッサ』の特別仕様車「STI Performance Edition」を発表した。価格は356万8070円から。SNS上では「最高にかっこいい」「STI装備でこの値段は凄い！」など話題になっている。

【画像】「この値段は凄い！」と話題の特別な『インプレッサ』

「STI Performance Edition」は、「ST」「ST-H」グレードをベースとした特別仕様車。モータースポーツで培った技術を取り入れたSTIパフォーマンスパーツを装備し、クルマとの一体感、しなやかな乗り心地、優れた操縦安定性など、インプレッサが持つ運動性能をさらに高めた。

エクステリアでは、ドアミラーカバーと17インチアルミホイールを、ブラックやダークグレーのダークトーンでコーディネート。スポーティさを感じさせるスタイルを実現した。

スバル インプレッサ STI Performance Edition（東京オートサロン2026）

主な装備は、STI Performance エンブレム、STI フロントアンダースポイラー ブラック、STI サイドアンダースポイラー ブラック、STI リアサイドアンダースポイラー ブラック、STI ルーフスポイラー（STIロゴ入り）、STI フレキシブルタワーバー、STI フレキシブルドロースティフナー リア、STI CVTシフトノブ、STI プッシュエンジンスイッチなど。

また、エンジンレスポンスの向上とともに、スポーティで心地よいサウンドを実現するSTIパフォーマンスマフラーを装着した「STI Performance Edition PLUSパッケージ」も設定した。

価格は、STグレードベースが356万8070円（通常パッケージ）、371万0300円（PLUSパッケージ）。ST-Hグレードベースが377万1570円（通常パッケージ）、391万3800円（PLUSパッケージ）となっている。

スバル インプレッサ STI Performance Edition

X（旧Twitter）では「STI Performance Edition」に対して「現行型の完成形という趣！」「かっこいい、こういう扱いやすい車が結局好き」といった反応が上がっている。

そのグレード設定には「ST-HだけでなくSTにも設定されてるのがありがたい」というコメントがあり、また356万8070円からという価格設定も注目を集めている。さらに「1.8リットルターボで出してほしい！」という意見や「『クロストレック』にもSTIを！」と今後の「STI仕様」の展開が熱望されている。

また、同時に東京オートサロン2026で公開されたSTIコンプリートカー『WRX STI Sport#（シャープ）』にマニュアルトランスミッションが搭載されることから、「IMPREZAにも MT復活しておくれよ～」という声や「WRX STI Sport#の注目度を踏まえて、MTが展開されていくのではないか」という考察も行われている。

スバル インプレッサ STI Performance Edition