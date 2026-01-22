ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「この値段は凄い！」STI装備満載のスバル『インプレッサ』、そのコスパがSNSで話題に

スバル インプレッサ STI Performance Edition
  • スバル インプレッサ STI Performance Edition
  • スバル インプレッサ STI Performance Edition
  • スバル インプレッサ STI Performance Edition（東京オートサロン2026）
  • スバル インプレッサ STI Performance Edition（東京オートサロン2026）
  • スバル インプレッサ STI Performance Edition（東京オートサロン2026）
  • スバル インプレッサ STI Performance Edition（東京オートサロン2026）
  • スバル インプレッサ STI Performance Edition
  • スバル・インプレッサ

SUBARU（スバル）は「東京オートサロン2026」で『インプレッサ』の特別仕様車「STI Performance Edition」を発表した。価格は356万8070円から。SNS上では「最高にかっこいい」「STI装備でこの値段は凄い！」など話題になっている。

【画像】「この値段は凄い！」と話題の特別な『インプレッサ』

「STI Performance Edition」は、「ST」「ST-H」グレードをベースとした特別仕様車。モータースポーツで培った技術を取り入れたSTIパフォーマンスパーツを装備し、クルマとの一体感、しなやかな乗り心地、優れた操縦安定性など、インプレッサが持つ運動性能をさらに高めた。

エクステリアでは、ドアミラーカバーと17インチアルミホイールを、ブラックやダークグレーのダークトーンでコーディネート。スポーティさを感じさせるスタイルを実現した。

スバル インプレッサ STI Performance Edition（東京オートサロン2026）スバル インプレッサ STI Performance Edition（東京オートサロン2026）

主な装備は、STI Performance エンブレム、STI フロントアンダースポイラー ブラック、STI サイドアンダースポイラー ブラック、STI リアサイドアンダースポイラー ブラック、STI ルーフスポイラー（STIロゴ入り）、STI フレキシブルタワーバー、STI フレキシブルドロースティフナー リア、STI CVTシフトノブ、STI プッシュエンジンスイッチなど。

また、エンジンレスポンスの向上とともに、スポーティで心地よいサウンドを実現するSTIパフォーマンスマフラーを装着した「STI Performance Edition PLUSパッケージ」も設定した。

価格は、STグレードベースが356万8070円（通常パッケージ）、371万0300円（PLUSパッケージ）。ST-Hグレードベースが377万1570円（通常パッケージ）、391万3800円（PLUSパッケージ）となっている。

スバル インプレッサ STI Performance Editionスバル インプレッサ STI Performance Edition

X（旧Twitter）では「STI Performance Edition」に対して「現行型の完成形という趣！」「かっこいい、こういう扱いやすい車が結局好き」といった反応が上がっている。

そのグレード設定には「ST-HだけでなくSTにも設定されてるのがありがたい」というコメントがあり、また356万8070円からという価格設定も注目を集めている。さらに「1.8リットルターボで出してほしい！」という意見や「『クロストレック』にもSTIを！」と今後の「STI仕様」の展開が熱望されている。

また、同時に東京オートサロン2026で公開されたSTIコンプリートカー『WRX STI Sport#（シャープ）』にマニュアルトランスミッションが搭載されることから、「IMPREZAにも MT復活しておくれよ～」という声や「WRX STI Sport#の注目度を踏まえて、MTが展開されていくのではないか」という考察も行われている。

スバル インプレッサ STI Performance Editionスバル インプレッサ STI Performance Edition
《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル インプレッサ

STI スバルテクニカインターナショナル

スバル（ブランド、自動車）

東京オートサロン2026

東京オートサロン

ハッチバック

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES