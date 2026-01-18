ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

「古代兵器かよ」スバル BRZ GT300に搭載される「水平対向6気筒」にSNS興奮！『アルシオーネ』ファンも注目

SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
  • SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
  • SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
  • SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
  • SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）

スバルとスバルテクニカインターナショナル（STI）は「東京オートサロン2026」で、2026年のモータースポーツ活動計画を発表。SUPER GTシリーズに「水平対向6気筒ツインターボエンジン」を搭載した『BRZ』を投入することが明らかになった。これに対しSNS上では「古代兵器かよ」「ほとんど新造ってこと？」など話題を呼んでいる。

【画像】水平対向6気筒エンジンを搭載する「スバル BRZ GT300」

SUPER GTシリーズでは、2026年シーズンも継続してGT300クラスに「SUBARU BRZ GT300」で参戦する。2012年に『BRZ』へマシンを変更し、今季で15年目の参戦となる。チーム総監督は小沢正弘、チーム運営はR&D SPORTが担当し、R&D SPORTの沢田稔が監督を務める。ドライバーは井口卓人選手と山内英輝選手、そしてリザーブドライバーは奥本雄士選手の体制で臨む。

SUBARU BRZ GT300のエンジンは、長年愛機として活躍したEJ20型を2025年シーズンで終了し、今季より3.0リットル水平対向6気筒ツインターボエンジンを搭載する。排気量の増加と多気筒化によるエンジンパフォーマンスの向上や、SUBARU BRZが従来より得意とするコーナリング性能にさらに磨きをかけ競争力を向上させている。

SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）

スバルでは水平対向6気筒エンジンを過去に生産していたが、SUBARU BRZ GT300に採用するユニットは、『アルシオーネSVX』に搭載されていたEG33型をベースに、レース用にチューニングした3.0リットルのツインターボとした。今季もさらなる速さを求めてシリーズチャンピオンを目指す。

これに対しX（旧Twitter）上では、「古代兵器のEJを捨てたと思ったらまた古代兵器かよ」「新エンジンてアルシオーネベースなの？」「EG33と聞いてズッコケた」など、30年以上前のエンジンの採用に対し驚きの声が上がった。

一方で、「ほとんど新造した新しいエンジンてこと？」「ほかの6気筒エンジンよりも頑丈にできるのか」「これ吸排気逆転させてる？」など、スバルが“勝つため”にした選択に対し高評価の声が見られた。

他にも「アルシオーネ乗りたくなったな」「スバルの水平対向6気筒はフィーリング最高だった」など、歴代のアルシオーネオーナー達からも好感の声が見られた。

SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
《園田陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

STI スバルテクニカインターナショナル

スバル（ブランド、自動車）

スバル BRZ

SUPER GT

東京オートサロン2026

東京オートサロン

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES