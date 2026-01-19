ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ド派手なサンライズイエロー！スバル『WRX S4』『レヴォーグ』の特別仕様車に、SNSでは「イカしてる」

スバル WRX S4 STI Sport R-Black Limited II（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX S4 STI Sport R-Black Limited II（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX S4 STI Sport R-Black Limited II（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX S4 STI Sport R-Black Limited II（東京オートサロン2026）
  • スバル・レヴォーグとWRX S4の「STI Sport R-Black Limited II」（東京オートサロン2026）
  • スバル レヴォーグ STI Sport R-Black Limited II（東京オートサロン2026）
  • スバル レヴォーグ STI Sport R-Black Limited II（東京オートサロン2026）
  • スバル・レヴォーグとWRX S4の「STI Sport R-Black Limited II」（東京オートサロン2026）
  • スバル・レヴォーグとWRX S4の「STI Sport R-Black Limited II」

スバルは1月9日、「東京オートサロン2026」において、『レヴォーグ』と『WRX S4』の特別仕様車「STI Sport R-Black Limited II」を発表した。価格は468万6000円からだ。イエローボディが鮮やかな2台にSNSでは、「イカしてる」「サンライズイエローのWRXかっこよ!!」など、話題となっている。

【画像】ド派手なサンライズイエローの『WRX S4』と『レヴォーグ』

この特別仕様車は、レヴォーグ「STI Sport EX」「STI Sport R EX」およびWRX S4「STI Sport R EX」をベースとしている。

スバル レヴォーグ STI Sport R-Black Limited II（東京オートサロン2026）スバル レヴォーグ STI Sport R-Black Limited II（東京オートサロン2026）

ボディカラーには特別色として「サンライズイエロー」を設定。エクステリアでは、ドアミラーやルーフアンテナ、アルミホイールをブラックやマットブラックのダークトーンでコーディネートし、スポーティさを強調した。

インテリアでは、スエード調のインパネミッドトリムとドアトリムを採用。シート表皮はイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りRECARO製フロントシートを装備し、特別感と存在感を演出している。

主な特別装備として、ウルトラスエード製シート（ブラックステッチ、イエローパーフォレーション）、18インチアルミホイール（マットブラック塗装）、フルLEDハイ＆ロービームランプ（ブラックベゼル）などを採用した。

スバル・レヴォーグ STI Sport R-Black Limited IIスバル・レヴォーグ STI Sport R-Black Limited II

X（旧Twitter）では、「イカしてる」「やっぱりド派手」「サンライズイエローのWRXかっこよ!!」「サンライズイエローのVBイカしてる」「VBとサンライズイエローの相性良すぎ」「サンライズイエローのレヴォーグ良いなぁ…」など、サンライズイエローはWRXファン、レヴォーグファンどちらも惹きつけているようだ。

価格はレヴォーグ「STI Sport R-Black Limited II」が468万6000円、「STI Sport R-Black Limited II EX」が536万8000円。WRX S4「STI Sport R-Black Limited II EX」は530万2000円となっている。

《鴛海千穂》

