ブリッツの新型電サス専用スプリング「DAMPER ZZ-R A」、第1弾『シビックタイプR』用が登場

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が、新型アジャスタブルスプリングシステム「DAMPER ZZ-R A」を新発売。第一弾としてホンダ『シビックタイプR』（FL5 2022年9月～）用が1月30日より販売開始された。税込み価格は11万円。

【画像】ブリッツの新型スプリングシステム「DAMPER ZZ-R A」

「DAMPER ZZ-R A」は電子制御サスペンション装着車専用のローダウンスプリングキット。純正ショックアブソーバーを使用するため、純正の電子制御サスペンション機能をそのまま利用できる。キャンセラーなどの追加部品は不要で、純正の統合制御モード切り替えも引き続き使用可能だ。

従来のローダウンスプリングと異なり、専用アジャスターを組み合わせることで車高調整キットと同様にミリ単位での車高調整を可能にしている。アジャスターやシート部はアルミ製の赤色アルマイト仕上げを採用し、見えない部分にもスパルタンな装いが施されている。

ブリッツの新型スプリングシステム「DAMPER ZZ-R A」

純正パーツの加工が不要なため作業時間も短縮できる。なお、スプリングの脱着にはスプリングコンプレッサーを使用する。また、車高は車両個体差や装備により数値が上下する場合がある。

キットには前後専用スプリングに加え、車高調整用アジャスターと専用のショートバンプラバー、ダストブーツも付属する。追加でオプションパーツを購入する必要はなく、キット単体で快適なローダウンが可能だ。

今回発売のFL5シビックタイプR用では、基準ダウン量はフロント20mm、リア17mmで、調整範囲はフロントが-20～0mm、リアが-25～0mmとなっている。スプリングレートはフロント4.9kgf/mm、リア5.0kgf/mmで、バンプラバーのサイズなどを最適化することで、ローダウンしても純正サスペンションと同様の乗り心地とショックストローク量を確保している。

同社は今後、シビックタイプR（FK8型）、『プレリュード』（BF1型）、トヨタ『スープラ』（A90系）用も開発予定としている。

ブリッツ DAMPER ZZ-R A 装着例（フロント：20mmダウン / リア：17mmダウン）