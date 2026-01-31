ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ブリッツの新型電サス専用スプリング「DAMPER ZZ-R A」、第1弾『シビックタイプR』用が登場

ブリッツ DAMPER ZZ-R A　装着例（フロント：20mmダウン / リア：17mmダウン）
  • ブリッツ DAMPER ZZ-R A　装着例（フロント：20mmダウン / リア：17mmダウン）
  • ブリッツ DAMPER ZZ-R A　装着例（フロント：20mmダウン / リア：17mmダウン）
  • ブリッツの新型スプリングシステム「DAMPER ZZ-R A」

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が、新型アジャスタブルスプリングシステム「DAMPER ZZ-R A」を新発売。第一弾としてホンダ『シビックタイプR』（FL5 2022年9月～）用が1月30日より販売開始された。税込み価格は11万円。

【画像】ブリッツの新型スプリングシステム「DAMPER ZZ-R A」

「DAMPER ZZ-R A」は電子制御サスペンション装着車専用のローダウンスプリングキット。純正ショックアブソーバーを使用するため、純正の電子制御サスペンション機能をそのまま利用できる。キャンセラーなどの追加部品は不要で、純正の統合制御モード切り替えも引き続き使用可能だ。

従来のローダウンスプリングと異なり、専用アジャスターを組み合わせることで車高調整キットと同様にミリ単位での車高調整を可能にしている。アジャスターやシート部はアルミ製の赤色アルマイト仕上げを採用し、見えない部分にもスパルタンな装いが施されている。

ブリッツの新型スプリングシステム「DAMPER ZZ-R A」ブリッツの新型スプリングシステム「DAMPER ZZ-R A」

純正パーツの加工が不要なため作業時間も短縮できる。なお、スプリングの脱着にはスプリングコンプレッサーを使用する。また、車高は車両個体差や装備により数値が上下する場合がある。

キットには前後専用スプリングに加え、車高調整用アジャスターと専用のショートバンプラバー、ダストブーツも付属する。追加でオプションパーツを購入する必要はなく、キット単体で快適なローダウンが可能だ。

今回発売のFL5シビックタイプR用では、基準ダウン量はフロント20mm、リア17mmで、調整範囲はフロントが-20～0mm、リアが-25～0mmとなっている。スプリングレートはフロント4.9kgf/mm、リア5.0kgf/mmで、バンプラバーのサイズなどを最適化することで、ローダウンしても純正サスペンションと同様の乗り心地とショックストローク量を確保している。

同社は今後、シビックタイプR（FK8型）、『プレリュード』（BF1型）、トヨタ『スープラ』（A90系）用も開発予定としている。

ブリッツ DAMPER ZZ-R A　装着例（フロント：20mmダウン / リア：17mmダウン）ブリッツ DAMPER ZZ-R A　装着例（フロント：20mmダウン / リア：17mmダウン）
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブリッツ

ホンダ シビック

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES