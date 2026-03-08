ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

春でも油断禁物！ 不意のバッテリー上がりに対策を…ジャンプスターター［特選カーアクセサリー名鑑］

Kashimura・電動コンプレッサー付きジャンプスターター 6000mAh（KD-284）
  • Kashimura・電動コンプレッサー付きジャンプスターター 6000mAh（KD-284）
  • Kashimura・電動コンプレッサー付きジャンプスターター 6000mAh（KD-284）
  • Kashimura・24V対応ジャンプスターター 56000mAh（KD-245）
  • Kashimura・24V対応ジャンプスターター 56000mAh（KD-245）
  • Kashimura・ジャンプスターター 6400mAh（KD-281）
  • Kashimura・ジャンプスターター 6400mAh（KD-281）

進化が顕著な使える「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当コーナー。今回は、新作を中心に「ジャンプスターター」を3つクローズアップする。「バッテリー上がり」は温かな季節でも起こり得る。そのときに慌てたくないドライバーは、これらに注目♪

【画像全6枚】

ところで、バッテリーのトラブルは冬に起きやすい。なぜならバッテリーは温度が低下するほど性能が落ち、ヒーターなどを使って電力消費量も増え、そしてエンジンオイルの粘度が上がるので始動時の負担も増大するからだ。

とはいえバッテリーのトラブルは、年間を通じて発生し得る。実際、JAFの年間の出動件数の1位（四輪、一般道）は「過放電バッテリー」だ。しかも温かい時期でも頻発している。例えば2025年のゴールデンウィークも1位で比率は38.76%だった。2024年度の年間の35.31%より高い。気温が高くなってきても油断は禁物、というわけだ。

ちなみに、対策として重要なのはもちろんメンテだ。バッテリーの健康状態の定期的なチェックが肝要となる。そしてさらには、もしものときの備えもしておくとベストだ。ジャンプスターターを車両に積んでおけば、そのときに役に立つ。

では具体的にはどのようなものがあるのか、注目作を紹介していこう。カーアクセサリーを広く展開する「Kasimura（カシムラ）」からは、以下のようなアイテムが出ている。

Kashimura・電動コンプレッサー付きジャンプスターター 6000mAh（KD-284）Kashimura・電動コンプレッサー付きジャンプスターター 6000mAh（KD-284）

まずはこの春の新作の1つ、『電動コンプレッサー付きジャンプスターター 6000mAh（KD-284）』（価格：オープン、実勢価格：1万3800円前後）からお見せする。当品は、DC12Vガソリン車4.0Lまで、ディーゼル車2.0Lまでが対応の目安だ。各種保護回路機能も搭載する、安心して使えるひと品だ。

なお当品は、空気充填用のコンプレッサーも内蔵する。コンプレッサーは、指定の空気圧に達すると自動で止まるオート機能を積んでいる。バッテリー残量や空気圧を見やすいデジタルディスプレイも装備済みだ。

Kashimura・24V対応ジャンプスターター 56000mAh（KD-245）Kashimura・24V対応ジャンプスターター 56000mAh（KD-245）

続いてはこちら、『24V対応ジャンプスターター 56000mAh（KD-245）』（価格：オープン、実勢価格：5万9400円前後）をピックアップする。当品もこの春の新作で、製品名にもあるように、24Vのトラックにも対応可能なハイパワーモデルとなっている。対象車両は、DC12Vガソリン車全般とDC24Vトラック等13L以下とのことだ。

ちみに当品にも各種保護回路機能が搭載済みで、不測の事態が起きたときに安心して使用が可能だ。またモバイルバッテリーとしても重宝する。最大出力18WのUSB Type-Aポートを装備し、DC12V出力のソケットも付属する。10Aまでのカー用の電装品の使用が可能だ。

Kashimura・ジャンプスターター 6400mAh（KD-281）Kashimura・ジャンプスターター 6400mAh（KD-281）

もう1つ、『ジャンプスターター 6400mAh（KD-281）』（価格：オープン、実勢価格：9980円前後）をフィーチャーする。こちらはガソリン車4.0L、ディーゼル車2.0Lまでが対象目安。なお当品は、コンプレッサー機能は持たないシンプル仕様となっている。

こちらも各種安全保護回路機能を搭載済みで、定格2.4A出力のUSBポートも装備する。高輝度LEDライトを備え、暗い場所や夜間でも不安なく使える。ライトは非常時にストロボ・SOS点滅への切り替えも可能だ。

今回は以上だ。次回以降もアイデアが光る秀作カーアクセサリーを選りすぐって紹介していく。乞うご期待（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。


カシムラ 1台2役！ ジャンプスターター ＆ 電動コンプレッサー 6000mAh 12V車用 (ガソリン車4L/ディーゼル車2L対応) モバイルバッテリー機能 LEDライト付 自動停止 KD-284
￥13,800
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

カシムラ 国内メーカー保証付き エンジンジャンプスターター 6400mAhの大容量！ 12V車用 ガソリン 4.0L / ディーゼル 2.0L対応 モバイルバッテリー機能搭載 LEDライト付 KD-281
￥9,662
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

特選カーアクセサリー名鑑

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES