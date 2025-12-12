HKSはコンプリートカー3台を出展！ 最新車両から旧車までHKS流カスタマイズを提案…東京オートサロン2026

ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）が2025年1月9日から11日に開催される「東京オートサロン2026」への出展内容を発表した。

【画像】HKSが「東京オートサロン2026」に出展するコンプリートカー

今回のHKSのテーマは「Customize Anything. Drive Everything.」。最新車両から往年の名車まで幅広いカスタマイズパッケージを紹介する。展示内容は、現行モデル向けの最適化されたチューニングパーツ、車両販売事業のフラグシップモデル「THE HKS」、旧車向けの新開発アイテム、サスペンションなど主要アイテムの進化モデルなどだ。

HKSの東京オートサロン2026出展イメージHKSの東京オートサロン2026出展イメージ

展示車両は3台を予定している。1台目は「HKS Racing Performer FL550R」で、ホンダ『シビックタイプR』（FL5）をベースとした車両だ。筑波サーキットコース2000でのタイムアタックを主眼に開発を進めており、ノーマルタービンにHKSパーツを投入して58秒台を達成した。今後はGTタービンを装着して更なるタイムアップを狙う。GTスポーツタービンキット、高効率冷却、サスペンション、エアロダイナミクスパーツなどの最適化で、高出力とハンドリング性能を両立させている。

2台目はTHE HKSのフラッグシップモデル「THE HKS GT-R R35 MY24 NISMO Dimension Z」だ。日産『GT-R NISMO SPECIAL EDITION MY24』（R35）をベースに、最新のHKS製品群を装着するとともに専用パーツを随所に追加した。VR38DETTコンプリートエンジン「4.3L STEP Pro＋」と新型GT5565 BBタービンを搭載し、最大出力はなんと1300馬力となる。強化GR6トランスミッション、可変マフラー、可変サスペンション、各種制御パーツに加え、主要コンポーネントごとに新規パーツを開発した。アップスイープ形状を採用したフロントディフューザー、DRS（ドラッグ・リダクション・システム）機構付きGTウイングなど、専用設計のエアロパーツを多数採用している。

THE HKS GT-R R35 MY24 NISMO Dimension ZTHE HKS GT-R R35 MY24 NISMO Dimension Z

3台目はカスタマイズパッケージの魅力を追求した「THE HKS GR YARIS Gen2 Dimension Y」で、トヨタ『GRヤリス Gen.2』（GXPA16）をベースとしている。新開発フルタービンキット（開発中）と「パワーエディターR」による追加インジェクター制御で大幅なパワーアップを実現した。トランスファーオイルクーラーによる冷却強化、BODY KIT TYPE-S、専用設計のアンダーディフューザー、ダウンフォース強化型のリアウイングで、高い空力性能とスタイリングを両立させている。

