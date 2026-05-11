スピーカーかアンプDSPかの2択、お薦めはアンプDSP！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

純正オーディオのサウンドクオリティに不満を感じているのなら、システムアップの検討をぜひに。ここではそれを実行に移そうとするときに参考になる、具体的な入門プランを全国の実力「カーオーディオ・プロショップ」に訊き、公開している。

【画像全3枚】

今回は、北海道伊達市にて店舗を構える人気店『ゼプト』の佐々木さんに話を訊いた。

◆予算次第でスピーカーかアンプDSPかが変化。でも音の変わり幅がより大きいのは…

単刀直入に、初めて来店するドライバーにどんな提案をすることが多いのかをゼプトの佐々木さんに訊ねると…。

「スピーカー交換かパワーアンプ内蔵DSPの追加か、これらのどちらかをお薦めしています。どちらをご提案するかはご予算にもよります。10万円くらいまででしたらスピーカー交換を、15万円から20万円くらいまで見ていただける場合にはアンプDSPの追加をお薦めすることが多いです。

なお音の変わり幅がより大きいのは、パワーアンプ内蔵DSPの追加の方です。クルマの中ではリスニングポジションが左右のどちらかに片寄りますが、アンプDSPを使うと左右のスピーカーから等距離の場所にいるかのように設定できます。これによる聴こえ方の変化がとても大きく、皆さん驚かれます。そしてその他の音響的な不利要因にも対処できますので、空間表現が相当に良くなります」

『ゼプト（北海道伊達市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆スピーカー交換ももちろん有効。しかし残る課題がより小さいのは、アンプDSPの追加！

「もちろん、ベストなのはスピーカー交換とパワーアンプ内蔵DSPの追加の同時施行ですが、それを実行される方は全体の1割から2割くらいですね。やはりご予算的にハードルが上がりますから。

で、どちらを先にやるべきかですが、音の変わり幅が大きいのは先に申し上げたとおりアンプDSPの追加の方ですが、残る課題が小さいのもまたアンプDSPの方です。

というのも、純正システムが抱えている課題は主に2つあります。純正メインユニットの音が良くないことと、純正スピーカーの性能が低いことです。で、音に与える影響が大きいのは純正メインユニットの音が良くないことの方です。でもアンプDSPを導入すればこれにスマホ等の外部プレーヤーを接続することでその影響を切り離せます。その観点でも、アンプDSPの追加から始められた方が有利です」

『ゼプト（北海道伊達市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆スピーカーではブラム、アンプDSPではゴールドホルンとヘリックスが人気！

「お薦めのアイテムは、まずスピーカーではブラムのミドルグレードのモデルが人気です。価格でいうと5万円台後半から6万円台のモデルです。

なおスピーカー交換をする場合には、デッドニングもしっかりやっておきたいです。せっかく良いスピーカーを使うのですからその性能を最大限引き出せないともったいないです。

一方、パワーアンプ内蔵DSPでは、ゴールドホルンのエントリー機か、ヘリックスの初級機、これらが人気です。ちなみによりお手軽なのはゴールドホルンの方です。しかしお手軽とはいえチューニングがしやすいですし、Bluetoothにも対応していますので使い勝手も良好です。ヘリックスの方は知名度が高く、事前に調べられている方が指名買いされることも多いです。

お近くでしたらお気軽にご来店ください。さまざまなご提案をさせていただきます。お待ちしています」