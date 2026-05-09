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トヨタGR×サード、サーキット走行向け6点式シートベルト『GRレーシングハーネス』発売

GRレーシングハーネス
  • GRレーシングハーネス
  • カラー：ブラック
  • カラー：レッド
  • 肩ベルトとセンターバックル部には「GR」のロゴ
  • 肩ベルトとセンターバックル部には「GR」のロゴ
  • 「GRレーシングハーネス」には除電効果のある専用のベルトパッドが付属
  • 「GRレーシングハーネス」には除電効果のある専用のベルトパッドが付属

トヨタ車系チューニングパーツ開発・製造のサードが、トヨタ自動車「GRカンパニー」とのライセンス事業「GRエアロスタビライジングインテリアシリーズ」に、サーキットユーザー向けの新製品『GRレーシングハーネス』をラインナップ追加。

【画像】GRレーシングハーネス

GRレーシングハーネスはFIA公認の6点式シートベルトで、普段のサーキット走行から競技まで幅広く対応する。肩ベルトは2＆3インチ幅でFHR（頭部拘束装置）装備に最適な設計が採用されている。センターバックルはロータリー式で、ワンアクションでの固定解除が可能。アジャスターにはストラップが付属し、ベルト長さの素早い調整にも対応する。肩ベルトとセンターバックル部にはGRロゴがあしらわれている。

肩ベルトとセンターバックル部には「GR」のロゴ肩ベルトとセンターバックル部には「GR」のロゴ

注目の機能として、専用ベルトパッドが付属する点が挙げられる。このパッドにはアキレスの導電性表皮材「カブロンST」が用いられており、ドライバーが帯びた静電気を分散・希釈することで操縦安定性の向上が期待できる除電効果が備わっている。クッション性も確保されており、ハーネス装着時の締め付け感の軽減にも配慮されている。

カラーはブラックとレッドの2色が用意されている。希望小売価格は税込み8万8000円となっている。

カラー：ブラックカラー：ブラック
カラー：レッドカラー：レッド
《ヤマブキデザイン》

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