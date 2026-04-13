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コンビのペットブランド「コムペット」、シートベルトを通すだけの「カーリンク ハーネス」発売へ

コンビのペットブランド「コムペット」のシートベルトを通すだけの「カーリンク ハーネス」
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赤ちゃん用品メーカーのコンビのペット向けブランド「コムペット」が、シートベルトを通すだけでペットの動きを制限できる『コムペット カーリンク ハーネス』を、4月下旬より全国のペット専門店・ホームセンター・オンラインショップなどで発売する。

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同社の調査（2025年5月、WEB調査、n＝1394）によると、愛犬家の約86％がペットとの外出に車を利用している。

一方、道路交通法第55条第2項では、運転者の視野やハンドル操作を妨げる乗車・積載が禁止されており、車内でペットを膝の上に乗せたり、自由に動き回らせたりする行為は同法違反となるおそれがある。

車内でペットの動きを制限する方法としては、シートに固定したケージやクッションに乗せる手法があるが、「もっと手軽に取り付けられるアイテムがあれば」との考えから本製品を開発した。

本製品は愛犬に装着し、背面のループに車のシートベルトを通すだけで使用できる。特別な工具やアタッチメントは不要だ。また、背面にはリードを取り付けられるリングも装備しており、日常の散歩でも活用できる。

胴まわりのベルトには磁石バックルを採用し、近づけるだけでカチッと留まる仕組み。首まわりと胴まわりのWバックルにより、頭を通さずに胴体を包むようにスムーズに装着できる。

コムペット カーリンク ハーネスは、ブルーグリーン（BG）、キャメル（CA）、サンドベージュ（SB）、チャコールグレー（CG）（各サイズ4色展開）。

XSはメーカー希望小売価格6000円（税込6600円）、製品サイズ W18×D3.5×H20cm、重量140g、首まわり18～30cm、胴まわり23～42cm、目安重量4kg。

Sは6500円（税込7150円）、W22×D3.5×H24cm、170g、首まわり30～36cm、胴まわり28～58cm、目安重量8kg。

Mは7000円（税込7700円）、W26×D3.5×H29cm、180g、首まわり36～42cm、胴まわり33～70cm、目安重量15kg。

なお、コンビは2026年3月にも、ペットカートのキャリー部をISOFIX取付金具で車に固定できる『カーリンク アイソフィックス』を発売しており、ペットと家族が快適に車移動できる製品ラインアップの拡充を進めている。

なお、本製品はペットとの車移動を快適にするためのものであり、事故からペットを守るものではない。また、磁石を使用しているため、ペースメーカーを装着している人やペットへの使用、磁気カード・腕時計・電子機器などを近づけることは避ける必要がある。

《森脇稔》

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