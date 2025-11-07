コンビ、新生児向けチャイルドシートをアカチャンホンポ限定発売…新形状クッション搭載

赤ちゃん本舗は、コンビ製のチャイルドシート「THE S R129 エッグショック ロッタ ZG」を、全国のアカチャンホンポとオンラインショップで発売した。

【画像】コンビ製チャイルドシート「THE S R129 エッグショック ロッタ ZG」

本商品は、出産後の退院時にチャイルドシートを初めて使用する親向けに開発された。装着に不慣れで赤ちゃんを泣かせてしまうケースを解決するため、セパレートタイプを採用。付属のシートホルダーを使い、病院内で赤ちゃんを乗せてから車へ移動できる。

新機能として、赤ちゃんの首から背中までを支える新形状の「フラットクッション」を搭載。新生児期（身長40cm）から75cmまで使用でき、成長に合わせて取り外し時期を選べる設計となっている。

セパレート構造により、シート部分を回して両側面のグリップを握れば、ベース部分から簡単に取り外せる。赤ちゃんを乗せたまま持ち運べるため、寒い日や雨の日も室内でゆっくり準備できる。

安全面では、超・衝撃吸収素材「エッグショック」の範囲を従来モデルより拡大。頭部だけでなく背中から足元まで、全身を衝撃から守る。

操作性では、赤ちゃんを抱っこしながら片手でシートを回せる「スムーズセンターレバー」を採用。ドア側でシートをロックでき、安定した状態で乗せ降ろしできる。

使用期間は身長40～105cm（体重19kgまで、参考：新生児～4歳頃）まで対応。頭部のレバーで8段階のシート高さ調節が可能だ。

アカチャンホンポ限定モデルとして、大型の幌で紫外線から赤ちゃんを守る「スイッチウィンドウ&大型スリープシェル」を搭載。メッシュウィンドウの位置を変更できる。

インナークッションと肩ベルトカバーには、通気性が約2倍になった吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」を採用。3Dメッシュ素材の肩ベルトカバーは洗濯可能で清潔に保てる。

価格は税込7万9200円。重量は13.7kg。UN R129/03適合、ISOFIX取付対応。

購入特典として、11月27日までに購入した方に「アカチャンホンポ ポイント 2000ポイント」をプレゼントする。